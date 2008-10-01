Taşımalı eğitime 331 milyon YTL

Bakanlık, 80 ilde 41 bin 298 araçla öğrenci taşıdığını belirterek, 2007 yılında taşımalı eğitime 331 milyon 454 bin 239 YTL kaynak ayrıldığını kaydetti.



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Türkiye’de 1989 yılından bu yana kırsal kesimde taşımalı eğilim yapıldığı anımsatılırken, 1998 yılında zorunlu eğitim süresinin 8 yıla çıkarılmasıyla birlikte taşınan öğrenci sayısında büyük bir artış olduğuna dikkat çekildi. Taşımalı eğitim giderlerinin tamamının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılandığı kaydedilen açıklamada, “Bakanlığımız, şu anda 80 ilimizdeki 798 ilçedeki 3i bin 874 yerleşim biriminden 6 bin 164 tuşuna merkezi ilköğretim okuluna 41 bin 298 araçla öğrenci taşımaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2007 yılında taşımalı eğitime 331 milyon 454 bin 239 YTL ayrılmıştır. 2007 yılma ilişkin taşımalı eğitim kapsamındaki hak sahiplerine bütün ödenekleri ödenmiştir. Taşınan öğrencilere öğle yemeği de verilmektedir. Taşıma araçlarının özellikleri Ulaştırma Bakanlığı ‘Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’ hükümleri çerçevesinde belirlenmektedir" denildi.



Mevcut mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde belediye sınırları içerisinde taşıma yapılmadığı belirtilen açıklamada, belediye sınırları içerisindeki taşıma işlemlerinin velilerin talepleri doğrultusunda servis araçları ve diğer imkanlarla yapıldığı kaydedildi. Servis araçlarının iş ve işlemlerinin MEB, İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı’nın koordinesinde yapıldığına değinilen açıklamada, öğrencilerin servislerle taşınmalarına ilişkin işlemlerin ise Okul Aile Birlikleri tarafından yürütüldüğüne işaret edildi.



Ortaöğretim kurumlarında ise öğrencilerin taşınmasının “zorunluö olmadığı ifade edilirken, “Bu seviyedeki öğrencilerin taşınması tamamen velilerin tasarrufundadır. Zaman zaman bazı basın yayın kuruluşlarına yansıyan ve ‘Türkiye’nin çağdaş imajına yakışmayan’ görüntülerden yola çıkılarak yapılan haberler ‘taşıma eğitim sistemi’ ile karıştırılmaktadır. Belediye sınırları içerisinde ücreti velilere ödenen servis araçlarının evsafı ve özellikleri de yine ilgili mevzuat çerçevesinde tespit ve kontrol edilmektedir. Velilerin kendi istekleriyle yaptıkları taşımalar Milli Eğitim Bakanlığı’nın yetki ve sorumluluğunda değildir. Mevcut yasa ve yönetmeliklere aykırı bir durum olması halinde ise ilgili kurumların devreye girmesi gerekmektedirö açıklamasında bulunuldu.



Açıklamada ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı’nın çocukların en iyi şekilde yetiştirilmeleri amacıyla her türlü tedbiri aldığı kaydedilerek, “Taşımalı eğitimin de güvenli bir ortamda sağlıklı bir şekilde yapılmasına büyük önem vermekledir" denildi

