Taşıma suyla yaşıyorlar

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Milas İlçesi Kızılağaç Mahallesi\'nde yaklaşık 1.5 yıldır susuzluk sorunu yaşayan aileler, tankerden su çekerek günlük ihtiyaçlarını karşılıyor.

Milas\'a 30 kilometre uzaklıktaki 75 hane ve 116 nüfustan oluşan Kızılağaç Mahallesi sakinleri, mevcut su kaynağının yetersiz gelmesiyle su sorunu yaşamaya başladı. Mahalle Muhtarı Cihan Eroğlan, 1.5 yıldan beri su sorunlarının olduğunu belirterek, Milas Belediyesi\'nin desteğiyle Kızılağaç Mahallesi sınırları içerisinde 4 farklı noktada kuyu kazdıklarını fakat yeteri kadar su bulamadıklarını belirterek, \"Mahallemizde 600 civarında büyük ve küçükbaş hayvanımız var. Tüm bu canlıların suyu tankerden bidonlarla taşınıyor. Mahallemizin 140 tonluk su deposu var. Tam doldurulduğu zaman ancak iki gün yetiyor. Bu nedenle mahalleye her gün iki üç tanker su getirilmesi gerekiyor\" dedi. Su sorununun çözümü için Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin çaba sarf ettiğini ifade eden Muhtar Eroğlan, \"Edindiğimiz bilgilere göre çalışmalar için ödenek ayrılmış. İnşallah 2018 yılının Mart ayında su sorunumuzun çözüleceği ifade ediliyor\" dedi. Kışın yağan yağmurlarla susuzluk sorunlarının biraz azaldığını, özellikle yaz aylarında hem kendilerinin hem de baktıkları hayvanların eziyet çektiklerini savunan mahalle sakinleri \"Çoluk çocuk her gün arabalarla, traktörlerle su taşıyoruz. Bir an önce su sorunumuzun çözülmesini bekliyoruz\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI