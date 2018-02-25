Taşeron işçiye düğün hazırlıkları öncesi 'sürpriz': İşten atıldın!

2 yıldır Mersin Mezitli Belediyesi’nde taşeron işçi olarak çalışan Serdar Gülmez, düğün hazırlıklarını sürdürürken güvenlik soruşturmaları kapsamında geçmişte işlediği bir suçtan dolayı işinden atıldı. Gülmez, işten atılmayı kendisine hükümetin bir ‘sürprizi’ olarak yorumladı.

Hükümet tarafından taşerona kadro müjdesi verilmesinin ardından taşeron işçiler, 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre değerlendirilmeye alındı. Mersin’de belediye işçilerinin, Belediye İktisadi Teşekküllerine alım çalışmaları başlarken, belediyeler bünyesinde kurulan komisyonlarca güvenlik soruşturmasına tabi tutulan işçilerden bazıları adli sicil engeline takılarak işinden oldu.



Büyükşehir, Mezitli ve Toroslar Belediyeleri’nde işçilerin kadro talepleri, belediyeler bünyesinde kurulan komisyonlarca değerlendirildi. Sonuçların askıya asıldığı Toroslar Belediyesi’nde 58 işçi, Mezitli Belediyesi’nde ise 75 işçinin kadro talebi reddedildi. Akdeniz ve Yenişehir Belediyelerindeki sonuçların ise pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

Mezitli Belediyesi’nde çalışan taşeron işçisi Serdar Gülmez de, Belediye İktisadi Teşekküllerine geçişte adli sicil engeline takılan işçilerden biri oldu. 2 yıldır belediyenin temizlik işlerinde hizmet veren Gülmez, evlilik hazırlıklarını yürütürken güvenlik soruşturmaları kapsamında geçmişte işlediği bir suçtan dolayı işten atıldı.

“Topluma kazandırmak yerine suça yöneltiyorlar"

Geçmiş yıllarda işlediği bir suçtan dolayı, evlilik hazırlıkları öncesinde çalıştığı işten atılmayı kendisine hükümetin bir ‘sürprizi’ olarak yorumlayan Serdar Gülmez, “Hükümete soruyorum. Ne yapalım? Tekrardan suça mı karışalım. Tam her şeyi yoluna koymuşken, iş güç sahibi olmuş, hayatımızı bir düzene oturtmuşken, şimdi ne yapalım. Eski sabıkalı olabiliriz. Ama bizi topluma kazandırmak yerine, daha beter suça yöneltiyorlar. Belediyede zaten çöp kamyonunun arkasında çalışıyordum. Kimseye muhtaç değildik. Evden işe, işten eve gidiyordu hayatım. Bir yuva kuracak, evlenecektim. İşten atılmam, devletimizin bana bir düğün hediyesi oldu.” dedi.

Bozdağ, 'adli sicil engel' demişti

Yaşanan süreç hakkında Genel İş Mersin Şube Sekreteri Özgür Yüksek değerlendirmelerde bulundu.

Hükümet tarafından yayımlanan 696 Sayılı KHK ile personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yasaklanırken, idari yönetimlerde veya belediyelerde kadroya geçişte, işçiler için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma koşulunun getirildiğini hatırlatan Yüksek, “Taşeron işçiler 657 sayılı iş yasası üzerinden değerlendirmeden geçiriliyor. Bu da geçmişte bir işçi hüküm giymişse ya da bir suça karışmışsa işinden olacak anlamına geliyor. İşçiler işinden edilmek ve suça teşvik edilmekle karşı karşıya getiriliyor. Bugün bir işçimiz gelip de bizlere şunu söylüyor. ‘Ben yarın işsiz kalırsam ne yapacağım. Yarın tekrardan gidip madde bağımlısı mı olacağım?’. Biz bu kapsamda işinden olan işçilerimizin başvuru dilekçelerini yazdık. Sendika hukukçumuzu da çağırarak, arkadaşlarımızın itiraz dilekçelerini Valiliğe iletiyoruz” diye belirtti. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’ın taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili 14 Şubat’ta TBMM’de yapmış olduğu konuşmayı hatırlatan Yüksek, “Hükümet Sözcüsü Bozdağ, ‘Taşeron işçilerin sabıkasında bir suç var diye kadro haklarından yararlanamamazlık olmayacak’ dedi. Bu söz çok açık ve net… Ama bugün gördüğümüz gerçeklik farklı… Ne yazık ki arkadaşlarımız adli sicil engeline takıldı. İtiraz dilekçelerimize Bozdağ’ın bu açıklamasını da ekliyoruz. Belediye İktisadi Teşekküllere geçişlerde ret talebi alan arkadaşlarımızın itiraz dilekçelerini itiraz süresi içerisinde vermelerini sağlıyoruz. Üyemiz olsun olmasın, işinden olan tüm emekçi arkadaşlarımızı sendikamıza bekliyoruz ” ifadelerini kullandı.

60'ı emekli

Mezitli Belediyesinde güvenlik soruşturmasından geçemeyen 75 taşeron işçisinin olduğunu kaydeden Yüksek, “Bunlardan 60’ı emekli, 9’u hükümlü, 6’sıda 4 Aralık sonrası işe girmiş arkadaşlar. Emekli arkadaşlar veya emekliliği yaklaşırken belediyede çalışmaya başlayıp hayatını idame ettirmeye çalışan arkadaşlar hazırlanan yasa kapsamında dışarıda bırakıldı. Bir emeklinin ülke şartlarında geçinebilecek bir durumu olsa zaten gidip de bir belediyede çalışmaz. Bizim dünya standartlarıyla eşit bir emeklilik koşulumuz yok. Emeklilerimiz geçinmekte zorlanıyor. Bu nedenle tekrardan çalışmaya başlayarak, kazma, kürekle evini geçindirmeye çalışıyor” dedi.