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Taşeron işçilere kadro açılmasını ön gören düzenlemede son aşamaya gelindi

Jülide Sarıeroğlu, düzenlemenin 1 hafta içinde TBMM'ye gönderileceğini açıkladı

30 Kasım 2017 11:54

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerle ilgili tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. Sarıeroğlu, Taşeron işçilere kadro açılmasını ön gören düzenlemenin bir hafta içinde TBMM'ye gönderileceğini belirtti. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, taşeron işçilikle ilgili çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. Sarıeroğlu, tweet’inde “Taşeron olarak çalışan emekçi kardeşlerimizle ilgili çalışmamız Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Sayın Başbakanımızın koordinasyonunda son aşamaya geldi. İnşallah bir hafta içerisinde TBMM’ye göndereceğiz” ifadesine yer verdi.

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