Taşdemir: JİTEM sendikada toplanıyordu

Türk Metal Sendikası'nın eski yöneticilerinden Mahmut Taşdemir, Genel Başkan Mustafa Özbek'in yasadışı oluşumlarla iç içe olduğunu, JİTEM'in genel merkezde toplantılar yaptığını söyledi.



Eski Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Taşdemir, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Genel Başkan Mustafa Özbek'e yönelik ağır iddialar ortaya attı.



Özbek'e 4 yıl boyunca vekillik yapan Taşdemir, atv televizyonuna yaptığı açıklamalarında vicdanının sesine kulak vererek 'Özbek Hanedanı'nı anlatmak istediğini ifade etti. Taşdemir, "Sendikada tek adam sistemi var. Bütün kararlar Mustafa Özbek tarafından alınır. Genel kurullar bile sahtedir. Her şey önceden planlanır" dedi. Özbek'in sendikada iktidarını korumak ve işçileri baskı altında tutmak için kanundışı oluşumlarla iç içe olduğunu ileri süren Taşdemir şöyle konuştu: "JİTEM'in birçok toplantısı sendikanın genel merkezinde kapalı salonda yapılırdı. Gelenlerin tümü sivil kıyafetli olurdu. Ancak birbirlerine hitaplarından subay olduklarını anlıyorduk. Bu kapalı toplantılarda kararlar alıp uyguluyorlardı. 2005'ten sonra mevcut hükümet aleyhinde kararlar alınıp uygulamaya konmaya çalışılırdı. JİTEM'cilerin toplantılarındaki harcamalar sendikanın bütçesinden karşılanırdı."



'İşçilerden özür diliyorum'



Özbek'in oğluna ait ART televizyonunun işçilerin parasıyla kurulduğunu öne süren Taşdemir, "Frekansı, binaları, teknik malzeme ve çalışanların ücretlerine kadar bütün giderleri sendikanın bütçesinden karşılandı" dedi. Taşdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: "ART'nin frekansı Kıbrıs'tan satın alındı. Sanırım Rauf Denktaş'a 3 veya 5 bin dolar verildi. Televizyonun binası ve teknik malzemeleri sendikanın parasıyla alındı. Sahte faturalarla sürekli ART'ye para aktarılıyor. Kıbrıs'taki araziler ve binalar Denktaş aracılığı ile neredeyse bedavaya kapatıldı." Taşdemir, toplu sözleşmelerle ilgili de şunları anlattı: "Bir işyerinde toplu sözleşme imzası atılmadan önce, işverenin ART'yi vereceği para konuşulurdu. Eğer işveren Özbek'in istediği parayı vermezse sözleşme imzalanmazdı." Taşdemir, 4 yıl boyunca yapılan bu usulsüzlüklere göz yumduğu için suçlu olduğunu ve işçilerden de özür dilediğini sözlerine ekledi. (Sabah)

