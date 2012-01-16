-Tasarrufun vergi ayağı olacak ANKARA (A.A) - 16.01.2012 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasarruf oranlarının artırılmasının temel öncelik olduğunu belirterek, bunun tabii ki vergi ayağı olacağını bildirdi. Şimşek, ''Biz vatandaşlarımızı daha fazla teşvik etmesi için finansal enstrümanlar üzerinde veya bireysel emeklilikle ilgili bir takım düzenlemeleri bir süredir çalışıyoruz. Bu çalışmalar, Sayın Babacan'ın koordinatörlüğünde yapılan çalışmalardır'' dedi. Bakan Şimşek, düzenlediği basın toplantısında son makroekonomik gelişmeler ve 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmelerini değerlendirdikten sonra, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şimşek, üçüncü köprü ile ilgili soru üzerine, Türkiye'nin bütçe performansının ortada olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin mali anlamda manevra alanının da ortada olduğunu söyledi. ''Bizim tercihimiz kendi kendini finanse eden projelerin özel sektör eliyle yapılmasıdır'' diyen Şimşek, ancak özel sektörden bu yönde talep, istek olmazsa ikinci tercihin özel sektörle ortak yapılması, son tercihin ise kamu kaynaklarıyla yapılması olduğu söyledi. Bakan Şimşek, bu konuda birtakım değerlendirmelerin yapılacağını ifade ederek, bu aşamada daha fazla bir şey söyleyemeyeceğini kaydetti. -2B gelirleri- 2-B'den gelecek gelirlerin büyük bir kısmının afet riskini azaltmak için kentsel dönüşümde kullanılacağını belirten Şimşek, bu yönde bir tasarı olduğunu hatırlattı ve tasarının yakında Meclis'e gideceğini söyledi. ''2B'den kaynak alalım, köprü yapalım. Bu aşamada böyle bir değerlendirme yok'' diyen Şimşek, Meclis aşamasında değerlendirmeler olabileceğini söyledi. Şimşek, bu aşamada 2B gelirlerinin afet riskini azaltmak amacıyla özellikle İstanbul gibi illerde kentsel dönüşümde kullanılmak üzere ilgili bakanlığa ödenek olarak kaydedileceğini ifade etti. Şimşek, ''Köprüyü biz yaparsak bütçede daha önce öngörmediğimiz harcama gündeme gelirse ya giderleri kendi içerisinde yer değişikliği ile yapacağız ya da ilave gelir imkanlarını araştıracağız'' dedi. -Memur maaşları- Memur maaşları konusunda anayasa değişikliği yapıldığını kaydeden Şimşek, şöyle konuştu: ''Tasarı, yakında mecliste görüşülecek. Maliye Bakanlığı veya başka bakanlığın görüşü diye ifade doğru olmaz. Bu hükümetin bir iradesidir. Dolayısıyla hükümetimizce değerlendirilecek bir husustur. Bu sadece Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığının, Hazinenin diye sunmak doğru değil. Ortak bir irade tecelli ediyor. İntibak Yasasına gelince İntibak Yasası devreye girse de girmese de işçi ve Bağ-Kur emeklileri 2011 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranı kadar zammı otomatik olarak alacaklar. Memur emeklileri ise memurlara yapılacak zam oranında emekli aylıklarında artış olacak. Dolayısıyla burada bir takım gecikmeler söz konusu ama bu gecikmelerden dolayı telafi imkanı olmayan bir mağduriyet söz konusu olmayacak. Biz hep geriye doğru ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Burada mevcut kanunlar çerçevesinde otomatik olarak yapılması gereken artışları da yapacağız.'' -Tasarruf oranları- Bakan Şimşek, tasarruf oranlarının artırılmasının temel önceliği olduğunu belirterek, Orta Vadeli Programda bunun ortaya çok güçlü konduğunu söyledi ve şunları söyledi: ''Bunun tabii ki vergi ayağı olacak. Tabii ki biz vatandaşlarımızı daha fazla teşvik etmesi için finansal enstrümanlar üzerinde veya bireysel emeklilikle ilgili bir takım düzenlemeleri bir süredir çalışıyoruz. Bu çalışmalar Sayın Babacanın koordinatörlüğünde yapılan çalışmalardır. Çalışmalar bitince bir paket halinde kamuoyuna açıklanacak.''