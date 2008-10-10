Tasarruf için okullarda ampüller değiştiriliyor

Okullardaki ampüller 10 gün içinde tasarruflu lambalarla değiştirilecek. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik 'enerji tasarrufu' konusunda bir genelge yayınlayarak okulların tasarruflu lamba kullanması talimatı verdi.



Genelgeye göre elektrik enerjisinden en verimli şekilde yararlanmak ve en az enerji kullanarak en çok fayda sağlamak amacıyla, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul, kurum, öğrenci pansiyonu gibi tüm bina ve tesislerde tasarruflu ampule geçilecek. Akkor flamanlı lambalar en kısa sürüde tasarruflu ampullerle değiştirilecek. Mevcut floresan ampuller ömürlerini doldurduğunda ince tip floresanla değiştirilecek

