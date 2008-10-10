T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Tasarruf için okullarda ampüller değiştiriliyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı yeni genelgeye göre, okullardaki ampüller 10 gün içinde tasarruflu lambalarla değiştirilecek.

10 Ekim 2008 03:00

Okullardaki ampüller 10 gün içinde tasarruflu lambalarla değiştirilecek. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik 'enerji tasarrufu' konusunda bir genelge yayınlayarak okulların tasarruflu lamba kullanması talimatı verdi.

Genelgeye göre elektrik enerjisinden en verimli şekilde yararlanmak ve en az enerji kullanarak en çok fayda sağlamak amacıyla, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul, kurum, öğrenci pansiyonu gibi tüm bina ve tesislerde tasarruflu ampule geçilecek. Akkor flamanlı lambalar en kısa sürüde tasarruflu ampullerle değiştirilecek. Mevcut floresan ampuller ömürlerini doldurduğunda ince tip floresanla değiştirilecek

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24