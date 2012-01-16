-Tasarruf edilen parayı harçlık olarak isteyin ANKARA (A.A) - 16.01.2012 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, kendisini ziyaret eden çocuklara ''Yerinizde olsam, elektrik faturasını takip eder, tasarrufla elde edilen parayı büyüklerinizden harçlık olarak isterim'' dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldız, Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi ve Sincan Çocuk Kulübü üyelerini kabul etti. Kabulde konuşan Çocuk Meclisinin 17'nci Dönem Başkanı Umut Bayraktar, çalışmaları hakkında bilgi verdiği Yıldız'ı Çocuk Meclisine davet etti. Yıldız ise konuklarını enerji verimliliği konusunda büyüklerine örnek olmaya çağırarak, ''Ülkemizin şu anki halinden daha güzel bir ülke bırakmak için gayret ediyoruz. Kendimizden daha çok sevdiğimiz siz çocuklarımıza, geleceğimize daha güzel şeyler bırakmamız lazım. Sorduğunuz sorulardan, ileriye dönük kaygımızın kalmadığını görüyorum'' diye konuştu. Çocuklardan enerji tasarrufu konusunda destek isteyen Yıldız, ''Suyu daha tasarruflu kullanmak gibi... Televizyonu kapatırken bekleme modu diye bir şey var, onların da söndürülmesi lazım. Yerinizde olsam, elektrik faturasını takip eder, tasarrufla elde edilen parayı büyüklerinizden harçlık olarak isterim. Hem tasarruf etmiş olursunuz hem de kendi ihtiyaçlarınızı karşılarsınız. Tabii ki ders çalışacaksınız, oyun oynayacaksınız, sokağa çıkacaksınız ve bunların yanında televizyon da izleyeceksiniz. TV'de eğitim programları, çok güzel belgeseller var. Lütfen zararlı yayınlar yerine eğitim amaçlı programları izleyin'' önerisinde bulundu. Yıldız, enerji verimliliğinden alternatif enerji kaynakları, bor madeninin kullanım alanlarından eko karavana kadar pek çok konuda çocuklardan soru gelmesi üzerine, ''Maşallah çocuklarımızın ufku çok geniş, ağabeylerinizden ablalarınızdan daha farklı sorular sordunuz. Tebrik ediyorum'' dedi. Bir öğrencinin ''Enerji Sokağı'' projesini ilgi ile dinleyen Yıldız, konuyu Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile değerlendirebileceğini belirtti.