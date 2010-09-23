-TASARIYA DESTEK VEREN 2 VEKİL MECLİSE GİREMEDİ STOCKHOLM (A.A) - 22.09.2010 - İsveç Meclisinde Sosyal Demokrat Parti'nin desteğini alarak 11 Mart 2010'da kabul edilen Ermeni iddialarına ilişkin tasarıya destek veren Yılmaz Kerimo ile Gulan Avcı, son seçimde Meclise giremedi. İsveç'te Pazar günü yapılan ve iktidardaki sağ partilerin kazandığı genel ve yerel seçimler ile ilgili oy sayımı devam ediyor. Seçim kurulundan son yapılan açıklamaya göre, koalisyondaki iktidar partileri bir milletvekilliğini daha garantiledi, ancak çoğunluk iktidarı için iki milletvekiline daha ihtiyaçları bulunuyor. Seçimlerde yurt dışında kullanılan oylar ile seçim gününden önce kullanılan oyların tasnifine bugün devam edildi. Seçim kurulundan yapılan açıklamada, kesin sonuçların yarın sabah alınabileceği duyuruldu. İsveç'te 7 milyon seçmenin yüzde 81.73'ünün sandığa gittiği seçimlerde, iktidar 4 partinin 173 milletvekili çıkardığı, muhalefetteki sol blok partilerin ise 156, aşırı milliyetçi Sverige Demokrat Parti'nin de 20 sandalye ile Meclise girmeyi garantilediği bildirildi. Ancak kesin sonuçlara, bütün oylar sayıldıktan sonra ulaşılacak. İsveç meclisinde 349 milletvekili bulunuyor. Bu arada, İsveç Meclisinde 11 Mart 2010 tarihinde kabul edilen Ermeni iddialarıyla ilgili tasarıyı hazırlayıp, meclise getiren ve kabul edilmesi için çaba harcayan Süryanı asıllı Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Yılmaz Kerimo ile iktidar ortağı Folk Parti'nin (Halk Parti) Milletvekili Gulan Avcı, kesin olmayan sonuçlara göre meclise giremedi. İsveç'te yaşayan Türklerin sandığa gidiş oranlarında, Ermeni iddialarının mecliste kabul edilmesine duydukları tepki nedeniyle olduğu kaydedildi. Tasarının meclisten geçmesine destek veren Sosyal Demokrat Parti'yi boykot eden Göteborg'da yaşayan Türklerin, bu seçimlerde, sandığa, geçen seçimlere göre daha fazla ilgi gösterdiği belirtildi. Göteborg Türk Sosyal Demokratlar Derneği Başkanı Mustafa Atık, ellerinde kesin bir rakam olmamasına rağmen kendi gözlemlerine göre, önceki seçimlere oranla bu seçimlerde daha fazla Türk'ün sadığa gidip oy kullandığını söyledi. Göteborg'da 7-8 bin Türk'ün yaşadığını bildiren Atık, oy verenlerden çoğunun sağ blokta yer alan iktidar partisi Moderat Partiyi desteklediğini açıkladı. Atık, Götebörg'da önceki yıllara göre, Sosyal Demokrat Parti'nin oylarında düşüş, Moderat Parti'nin oylarında artış olduğunu kaydetti.