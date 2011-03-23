-TASARININ 7 MADDESİ KABUL EDİLDİ TBMM (A.A) - 23.03.2011 - TBMM Genel Kurulunda, Anayasa Mahkemesinin yeniden yapılandırılmasını öngören yasa tasarısının 7 maddesi kabul edildi. Genel Kurulda, Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı'nın görüşmeleri sürüyor. Tasarının görüşmeleri; CHP Konya Milletvekili Atilla Kart ile AK Parti Rize Milletvekili Ali Bayramoğlu'nun tartışmasına sahne oldu. CHP'li Kart, maddelerde değişiklik önergeleri üzerinde yaptığı konuşmada, yargının yerindelik denetimi değil, yasallık denetimi yapmak istediğini belirterek, ''Türkiye, HES'leri tartışıyor. Yargı, 'Sen HES kuramazsın' demiyor. 'Sorumluluk ve karar Hükümetindir. Ama HES kurulurken çevreye zarar verip vermediği konusunda ben bilirkişi incelemesi yaparım' ya da 'TÜPRAŞ özelleştirmesi yapabilirsin ama bunu bir gece yarısında Maliye Bakanı'nın odasında yapamazsın' diyor'' dedi. ''İktidarın dikta yapılanmasını kurumsallaştırmak istediğini'', bürokraside parti ve cemaat memuru yapılanmasının, yargıda da yaratılmak istendiğini ileri süren Kart, ''Bu savcılar delilleri karartırlar, delillere müdahale ederler, soruşturmayı sabote ederler. Milletvekili seçildiğinde zaman aşımının durduğu bilinmesine rağmen bunun aksine hareket ederler'' diye konuştu. Kart, AK Parti sıralarından ''Bunu yapan kim?'' diye laf atılması üzerine, ''Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı... Rize milletvekili Ali Bayramoğlu hakkında böyle bir karar veriliyor'' karşılığını verdi. AK Parti Rize Milletvekili Ali Bayramoğlu sataşma olduğu gerekçesiyle söz alarak, Kart'ın kendisi hakkında hiçbir mesnedi olmayan isnatlarda bulunduğunu belirterek, ''Ben kendisini ispata çağırıyorum. Çamur at izi kalsın anlayışıyla konuşmak ne size ne hukukçuluğunuza yakışır. Savcının kendi incelemesi sonucunda karar verilmiştir'' dedi. Kart, Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulunun soruşturma raporuna göre konuştuğunu ifade ederek, Bayramoğlu ile ilgili raporda sahtecilik ve hayali ihracat olduğunun yer aldığını anlattı. Kart, Kurulun raporunu Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığına gönderdiğini belirterek, ''Beyoğlu Savcılığı bu rapor üzerine 'ortada somut iddia yok, soyut iddia var' diyor. Neyse ki bu devletin, Cumhuriyetin görevini onuruyla yapan memurları var. Hazine memuru buna itiraz ediyor; 'Milletvekili hakkında zaman aşımı işlemez' diyor ve takipsizlik kararını ortadan kaldırıyor. Cumhuriyetin savcısı Anayasayı bilmez mi? Bile bile o savcı Mayıs 2010'da nasıl olur da zaman aşımından dolayı takipsizlik kararı verir?'' diye konuştu. Bayramoğlu, Teftiş kurullarının çok daha siyasallaşmış kurumlar olduğunu savunarak, ''İşte size kovuşturmaya yer olmadığına dair belgeler; Çorlu, Tekirdağ, Büyükçekmece mahkemelerinin kovuşturmaya yer olmadığına, Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığının ise itiraz belgesi...'' dedi. Sanayicilikten geldiğini ve teknolojik ürün ürettiğini kaydeden Bayramoğlu, ''Teknolojiyi algılamaktan yoksun kişiler rapor düzenlerse, işte böyle geri döner mahkemelerden. MÜSİAD Başkanlığı yaptığım dönemde, halktan para toplayan çok ortaklı şirketlere dava açtığımda, bugün konuşan arkadaşlar onların avukatlığını yaptılar. Hangi adalet anlayışıyla onları savundunuz. Yaptığımın sonuna kadar arkasındayım, ürettiğim ürünü hala ihraç ediyorum'' diye konuştu.