Son birkaç yılın tasarım haberlerini gözden geçirirince, Marcel Wanders, Jaime Hayon, Patricia Urquiola, Arik Levy gibi isimlerle karşılaşıyoruz. Tasarım dünyasının yükselen değerleri olan yeni altın çocukların her birinin farklı özellikleri bulunuyor. Bazıları sanatla tasarımı aynı çizgide buluştururken, diğerleri fonksiyonun öneminin altını defalarca çiziyor. Kısa yaşam öyküleri ve işleriyle; tasarımın altın isimleri!



Ame Quinze

Quinze&Milan’ın yaratıcısı Belçikalı tasarımcı Arne Quinze, yaşamı ve yaptıklarıyla yakı ndan tanınması gereken bir isim. Amsterdam’da Villa Tinto adlı bir genelevin iç mimari projesini ve Brad Pitt’in Los Angeles’teki evinin mobilyalarını tasarlayan Quinze; öncü, yenilikçi, enerjisi etrafındakilere yayılan, provokatif ve eğlenceli bir tasarımcı olarak tanımlanabilir.



Kendi markası Quinze&Milan için mobilya ve iç mimari projelere imza atan tasarımcı, İtalyan markası Moroso'ya da ürün tasarlıyor. Quinze sadece mobilya tasarlamı- yor. Enstalasyonlar, grafik tasarımlar, mimari projeler, spor kıyafetleri, ev aksesuarları gibi birçok farklı işe imzasını atıyor. Son olarak da Japon ayakkabı markası Tiger için bir seri hazırladı. Arne Quinze, Nevada çöllerinde dev ahşap heykeller yapan ve yakan Uchronia adlı bir organizasyon kurdu. www.arnequinze.tv





Fabio Novembre

Milano’da yaşayan tasarımcı-mimar Fabio Novembre, tasarım gündemini son olarak Casamania için tasarladığı Him ve Her adlı sandalyelerle sarstı. Verner Panton’un ikon sandalyesi Panton Chair karşımıza bu kez erotik bir biçimde çıktı. Çocukluğundan bu yana İncil’deki yaratılış öyküsünün kendisini mutsuz ettiğini söyleyen Novembre, “Birilerinin gelip bizi cennetten tekmelediği fikrine tahammül edemiyorum.



O elma ağacının altına oturup her gün elmaları yemek istiyorum. Kimse beni bu yüzden cennetten atamaz” diyor. Milano’daki Shu adlı restoran, Floransa’daki Hotel Vittoria ve birkaç Bisazza showroom’unun içi, Novembre’nin mimari stilini özetleyen en iyi projeler olarak tanımlanabilir.



Cappellini, Casamania, Bisazza, Driade ve Meritalia gibi markalar için ürün tasarlayan Novembre, hayatı tam ortası ndan yakalayarak yaşadığını söylüyor. Narsist- neo barok olarak adlandırılan Fabio Novembre, kendi tasarım dilini yaratarak üretmeye devam ediyor. www.novembre.it





Jamie Hayon



Seramik sevgisi ile ün yapan ‹spanyol tasarı mcı Jaime Hayon, 17 yaşından bu yana Paris, Milano, Barselona ve San Diego gibi farklı şehirlerde yaşadı. Hayon, tasarımları- nın çıkış noktasının, yazarak değil çizerek tuttuğu günlükler olduğunu söylüyor. Artquitect, Bd Ediciones, Lladro, Camper, Metalarte, Bernhardt ve Gaia&Gino gibi markalar için masaüstü ürünleri, mobilyalar ve heykelcikler tasarlayan Hayon, sürrealist bir tasarım çizgisine sahip.



Renkli olmayı, dorenin ve lamenin ışıltısını seven tasarımcı, Bisazza için dev bir Pinokyo ve uçak, Camper için tap dance ayakkabılarından ilham alarak çivit mavi, Nil yeşili ve pembe renklerde ayakkabı lar ve kendisi için de yeşil dev bir tavuk tasarladı. Renkli ve sürreal Hayon dünyası, son iki yıldır hız kesmeden iç mekânlarda ve objeler diyarında kendini göstermeye devam ediyor.

www.hayonstudio.com





Marcel Wanders

“Amacımız, makineler tarafından makineler için üretilmiş objeler yerine, insanların hayatı nı renklendiren, kullanım amacının yanı sıra bir estetik unsur olarak da değer katan tasarı mlar ortaya koymak.” Bu sözler Hollandalı tasarımcı Marcel Wanders’e ait. Hikayeler anlatan tasarımlarına gösteriş ve zarafet eşlik ediyor.



Bu iki kavram arasındaki denge ise en önemli unsur… Wanders, her iyi tasarı mcı gibi detayları zekice kullanması gerektiğ inin farkında. 1996’da tasarladığı Knotted Chair bunun en iyi kanıtı. Tasarımcı, B&B Italia, Bisazza, Poliform, Moroso, Flos, Boffi, Cappellini, Droog Design gibi Avrupa’nın önemli çağdaş tasarım üreticilerine koleksiyonlar hazırladı.



New York Modern Sanatlar Müzesi, V&A Müzesi, Amsterdam Stedelijk Müzesi'nin yanı sıra Türkiye'de Haaz Gallery, Marcel Wanders Studio imzalı tasarımlara yer veriyor. www.marcelwanders.com





Studio Job

Studio Job’u kuran Job Smeets ve Nynke Tynagel, son yıllarda sıkça tasarım ve çağ- daş sanat gündemini meşgul eden bir ikili olarak ün yaptılar. Studio Job işleri, sanat ve tasarım arasındaki gri çizgide sefalarını sürerken, birçok tasarım eleştirmeni onları bıkmadan ağır bir dille eleştirmeye devam ediyor.



Her ikisi de Design Academy Eindhoven’den mezun olan Smeets ve Tynagel, Hollanda tasarımının deneysel tarafını çok sevdiklerini söylüyorlar. Objelerin işlevleri ve boyutları yla oynamayı seven Studio Job’un işleri, Design Miami gibi sınırlı sayıda üretimlerin sergilendiği etkinliklerde çok yüksek fiyatlara alıcı bulabiliyor.



Anıtsal masalar, heykel mi yoksa işlevi olan bir ürün mü ne oldu- ğu anlaşılmayan Studio Job ürünleri, tartışmalar yaratarak ilgi odağı olmaya devam ediyor. Neo-Sürrealist bir stilleri olan Studio Job tasarımları, Alice Harikalar Diyarı'ndan dünyamıza akmaya devam ediyor. www.studiojob.nl





Maarten Baas

Almanya’nın Arnsberg şehrinde 1978 yılında doğan Maarten Baas, Hollanda’da büyüdü ve tasarım eğitimini Design Academy Eindhoven’da tamamladı. Mezuniyet projesi olarak da Smoke adlı bir seri tasarladı. Ahşap mobilyaları belli bir ölçüde yaktıktan sonra güçlendirmek için reçine ile kaplayan Baas, bu projesi için Moooi’den teklif aldı.



Milano, Londra ve Paris’te yapılan Moooi sergilerinden sonra Smoke koleksiyonu ile Maarten Baas, tasarım dünyasının ünlü isimlerinden biri haline geldi. Maarten Baas’ın ilgi çekici bir başka projesi de mobilya fabrikalarının mdf atıklarından ürettiği Treasure Furniture. Tasarımcı bu seride de kullanılmayan çeşitli mobilya parçalarını birleştirerek sandalye ve koltuk haline getirmiş.



Kısacası Baas’ın dünyasında her şeyin yeni bir hayatı var. Tasarımcıya göre mükemmellik yalınlıktan geçmiyor.

www.maartenbaas.com





Konstantin Grcic

1965 yılında Münih'te doğan tasarımcı, İngiltere'deki tasarım eğitimine önce Dorset'te John Makepeace tarafından kurulan Parnham Koleji'nde mobilya dalında başladı; daha sonra Londra Kraliyet Akademisi'nde (RCA) Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nde yüksek lisans eğitimi aldı. Eğitimini tamamladıktan sonra, 1991 yılında tekrar doğduğu şehre dönerek Konstantin Grcic Industrial Design (KGID) adını taşıyan kendi tasarım bürosunu kurdu.



Kurulduğu günden bugüne, farklı üretim alanlarında çalışan Agape, Authentics, Cappellini, ClassiCon, Driade, Flos, Iittala, Krups, Lamy, Magis, Moormann, Moroso, Muji, Plank, Rosenthal/Thomas ve Whirlpool gibi şirketler için tasarımlar gerçekleştirdi. Grcic, sade ve fonksiyona yönelik tasarımlarıyla, farklı teknoloji ve malzeme kullanımlarıyla dikkat çekiyor. www.konstantin-grcic.com





Aric Levy

Arik Levy, 27 yaşına kadar İsrail’de sörf ve grafik tasarımın iç içe geçtiği bir yaşam sürdü. Daha sonra Cenevre’ye gidip endüstriyel tasarım eğitimi alan Arik Levy, profesyonel yaşamını Paris’te sürdürdü. fiimdilik, Pippo Lioni ile birlikte, ortak yürüttükleri L Design isimli tasarım ofislerinde grafikten ürün tasarımına kadar geniş bir alanda çalışmaya devam ediyorlar.



Bir bilim adamı ve şair duyarlılığıyla çalışan Arik Levy’nin yenilikçi, sade ve deneysel yaklaşımı, yeniyi üretmesine, kavramları ürüne, mekâna ve deneyime dönüştürmesine olanak tanıyor. Levy’nin kurumsal müşterilerinin arasında Vitra, Vizona, Visplay, Desalto, Ligne Roset, Cinna, Seiko Epson Inc., Boutet, Sentou Gallery, L’Oréal, BPI, EDF, Lanvin, Alon Segev Gallery, Belux, Elica, Ansorg, Renault, Tronconi, Sector Sport Watches, Gallery La Fayette, Zanotta ve Gaia&Gino gibi önemli markalar bulunuyor.

www.ariklevy.fr





Humberto&Fernando Campana

Brezilyalı kardeşler Fernando ve Humberto Campana’nın işleri ve düşünceleri görenleri kışkırtıyor ve insanları işin sosyal boyutunu sorgulamaya zorluyor. Campana’ların tasarı mları, Sao Paulo’nun arka sokaklarındaki zıt uçların gerilimini, kaos ve kentsel kitsch’in estetiğini yansıtıyor. Tasarımcılar, Brezilya’nın zanaatkâr geleneğini, yüksek ve düşük teknolojili malzemeleri, deneysel ve gelişmiş teknolojiye bağlı yeni bir estetikle harmanlarken, kendi topraklarının kültüründen gelen enerjiyi de açığa çıkarıyorlar.



Üstelik bunu tamamen yeni ve taze bir bakış açısıyla gerçekleştiriyorlar. Özellikle ‹talyan mobilya markası Edra için tasarladıkları Azul, Favela ve Jenette sandalye ve Sushi koltuk, tasarım dünyasında ses getiren deneysel ürünler arasında kabul ediliyor. Campana’ları n Edra için tasarladıkları ürünleri Haaz Gallery’de bulabilirsiniz.

www.campanas.br





Doshi&Levien

Doshi&Levien Londra merkezli bir tasarım ofisi. ‹skoçyalı tasarımcı Jonathan Levien ve Hintli tasarımcı Nipa Doshi’nin birbirinden tümüyle farklı tasarım geçmişleri bir araya gelerek, ilginç bir tasarım bakış açısı oluşturuyor. Nipa Doshi’nin Hindistan’da edindiği farklı malzeme ve tekstil kullanımı, Jonathan Levien’in endüstriyel bakış açısıyla bir araya gelince ortaya teknolojik yönü güçlü ama bir hikayesi olan ve zanaatın inceliklerini taşıyan ürünler çıkıyor.



Tefal ve Moroso gibi markalar için ürün tasarlayan ikili, özellikle Moroso için tasarladıkları My Beautiful Backside kanepe ve Charpoy oturma birimleri ile dikkatleri üzerlerine topladılar. Son olarak New York’taki Moroso showroom’unda Myth and Material adlı bir enstalasyon tasarlayan ikili, renkli olmayı ve oryantal desenleri modernize ederek günümüze taşımayı seviyorlar.

www.doshilevien.com





Tom Dixon

Star tasarımcı sisteminin hüküm sürdüğü tasarı m dünyasında bu çelişkilerden çok uzakta yaşayan tasarımcı Tom Dixon, deney yaparak tasarlamayı seviyor. Kendi kendini eğiten ve tek akademik eğitiminin plastik tampon tamirindeki bir günlük kurs olduğunu söyleyen Tom Dixon, geçirdiği bir motosiklet kazası sonucunda bas gitarist olarak yer aldığı Funkapolitans adlı grubu bırakmak zorunda kaldı.



Kaynak yapmak gibi ilginç bir hobisi olan Dixon, metal hurda yığınlarını yeniden şekillendirerek ürün tasarlamaya başladı. 2001 yılında Tom Dixon adlı kendi tasarı m şirketini kuran Dixon, 2005 yılında da Alvar Aalto’nun kurduğu efsanevi marka Artek’in tasarım yönetmeni oldu. Günlük hayatta yerini bulan, sade ama şık mobilyaları ve mekânlara kimlik kazandıran aydınlatmaları ile Tom Dixon, tasarım dünyasının alçakgönüllü kahramanı olarak anılıyor.

www.tomdixon.net





Patricia Urquiola

İspanya’nın Oviedo kentinde doğan Patricia Urquiola, Madrid’de başladığı mimarlık eğitimini 1989’da Milano Politeknik’te tamamladı. Yaklaşık dört yıl Piero Lissoni’nin yanında çalışan Urquiola, 2001 yılında kendi stüdyosunu açtı. Malzemelerle oynamayı seven tasarımcı, mobilyayı mekândan bağımsız bir obje olarak görmek yerine, mekânın topografyası na uyum sağlayan bir tamamlayıcı olarak kabul ediyor.



Son yılların en üretken kadı n tasarımcısı olarak anılan Urquiola’nın, Flos, Kartell, Moroso, Foscarini, Rosenthal, Driade, Agape, B&B Italia, Molteni ve De Padova markalarında tasarımları bulunuyor. Özellikle Moroso için tasarladığı Antibodi koleksiyonu, tasarımcının malzemeleri alışılmışın dışında kullanma becerisinin bir kanıtı. Urquiola son olarak B&B Italia Outdoor, için Crinoline adlı koltuk tasarladı.

www.patriciaurquiola.com



Yapım: Esra Aytekin,

Maison Française