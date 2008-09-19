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Yaşam

Tasarım yarışmasının şampiyonu bir Türk

Alman tasarım firması olan Ciba Xymara'nın düzenlediği en başarılı genç tasarımcılar yarışmasının birincisi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi master öğ

19 Eylül 2008 03:00

İngiltere'nin başkenti Londra'da dün başlayan dünyanın en ünlü tasarımcıların biraraya geldiği 100 % Design London Show' kapsamında düzenlenen `Xymara Design' yarışmasında en başarılı genç tasarımcıları dalında 22 yaşındaki Soner Demirel yarattığı özgün sandalye tasarımı ile birinciliği elde etti.

Yüzlerce tasarımcı arasından sıyrılarak `xys Chair' adlı eseriyle birinciliğe layık görülem Demirel, Londra'nın ünlü sergi merkezlerinden biri olan Earls Court'taki fuar alanında gerçekleştirilen törenle ödülünü aldı. Gecede konuklara tasarımını anlatan Demirel, dünyaca ünlü tasarımcı Tom Dixon'dan büyük övgü aldı. Bunun ilk ödülü olduğunu belirten Hacettepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunu Demirel, yarışmanın varlığını sürekli takip ettiği mesleki dergiler ve web sitelerinden öğrendiğini söyledi.

Aldığı ödülden duyduğu mutluluğu dile getiren Demirel, Türkiye'yi uluslararası böyle önemli bir yarışmada temsil ettiği ve başarı kazandığı için kendisi ile gurur duyduğunu ifade etti. Xymara adını verdiği tasarımının biranda aklına geldiğini anlatan Demirel, tasarımının basit ancak iddialı olduğunu, basit tasarımları yaratmanın daha büyük bir yaratıcılık istediğini sözlerine ekledi.

Soner Demirel'e ödül olarak bin Euro nakit, Almanya'da tasarım alanında 6 ay paralı staj imkanı ve Köln Malzeme Müzesi'ne sınırsız üyelik verildi.

Soner Demirel'in tasarımının üretilmiş prototipi fuar süresince `100 % Design Show'da sergilenecek.

Yüzlerce ünlü tasarımcının birbirinden değişik yapıtlarının yer aldığı fuarı 21 Eylül Pazar gününe kadar Londra Earls Court Fuarı'nda olacak.

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