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Kültür-Sanat

'Tasarım Alaturka' sergisi açılıyor

Rafineri Reklam Ajansı, alaturka kültürünü ve Türklere has alışkanlıkları tasarımla birleştirerek Orhan Gencebay, Zeki Müren gibi kült sanatçıları ve alaturka motifleri

14 Mayıs 2011 03:00

T24 - Rafineri Reklam Ajansı, Türklere has alışkanlıkları tasarımla birleştirerek " Tasarım Alaturka" başlığıyla Orhan Gencebay, Zeki Müren gibi kült sanatçıları ve motifleri özgün tasarımlı ürünlere dönüştürüyor. Tasarımlar, bugün açılacak sergiyle “Akaretler Art & Design Day” kapsamında 30 Mayıs'a kadar devam edecek. 

TASARIM ALATURKA Sergi açıldı

Bir reklam ajansından çıkan ilk koleksiyon olma özelliğine sahip Tasarım Alaturka; Türkiye’nin popüler sanatçılarını, kült şarkı sözlerini, alışkanlıklarını ve kültürel değerlerini esprili anlatımlarla gündelik yaşamın vazgeçilmez eşyaları haline getiriyor. Rafineri’nin genç yeteneklerinin gönüllü çalıştığı koleksiyon; Sulukuleli kadınların nakış motifleriyle işlediği özel Orhan Gencebay tişörtleri, “Batsın Bu Dünya” harflerinden oluşan buz kalıpları, “One Minute Rolex” kol saati, Zeki Müren’i simgeleyen sönmeyen sanat güneşi mumu, Emrah görselinden yapılmış “Acıların Stencil”i gibi özgün tasarımlı ürünlerden oluşuyor. Koleksiyondaki ürünlerin tasarımından üretimine kadar tüm süreçlerini kendisi finanse eden Rafineri, satışa sunacağı ürünlerden elde edeceği geliri, el nakışlarıyla koleksiyona emek veren Sulukuleli kadınlar yararına bağışlayacak.  



Tasarım Alaturka, Bilgili Holding desteğiyle Akaretler Sıraevler’de düzenlenecek olan “Akaretler Art & Design Day” kapsamında 14 Mayıs’ta açılacak. Özel sunumlar, videolar ve yerleştirmelerden oluşacak sergi, 30 Mayıs’a kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.  

TASARIM ALATURKA Sergi açıldı

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