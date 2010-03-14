'Tasarı tarihi bir hata'

T24 - ABD Savunma Bakanı Robert Gates, 1915 olaylarına dair Ermeni iddialarını içeren tasarıyı "hata" olarak gördüklerini ve tasarının Türk-Amerikan ilişkilerine büyük zarar verebileceğini belirterek, "Kongre ve Temsilciler Meclisinin bu tasarıyı daha ileriye götürmeyeceğini umuyoruz" dedi.



Gates, El Arabiya televizyonuna verdiği röportajda, "Ermeni tasarısı ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesinde kabul edildi. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan ülkesine çağrıldı ve Türkiye ABD'ye askeri yardımını askıya alma tehdidinde bulundu. Savunma Bakanı olarak, bundan endişe duyuyor musunuz" sorusu üzerine, "Bundan endişeliyim" ifadesini kullandı.





Gates, konuyla ilgili şunları kaydetti:



"Bu tasarıyı Temsilciler Meclisinin sadece bir komitesi oyladı. Tasarıyı bir hata olarak görüyoruz. Türkiye ve Ermenistan, aralarında bir uzlaşıya doğru ilerleme sağlıyorlar. Protokoller de bu çizgi doğrultusunda hazırlandı. Kullanılması gereken sürecin bu olduğunu düşünüyoruz. Bu tür bir tasarı Türk-Amerikan ilişkilerine çok zarar verebilir. Kongre ve Temsilciler Meclisinin bu tasarıyı daha ileriye götürmeyeceğini umuyoruz."







