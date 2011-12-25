Tasarı Fransız hukukçuları birbirine düşürdü

T24 - Fransa ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olan 1915 olarlarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarını suç sayan yasa tasarısı Fransa’da hukukçu ve milletvekillerini de ikiye böldü.



Fransa’da bir çok kişi söz konusu yasanın anayasaya aykırı olduğuna inanıyor. Yasayı destekleyenler ise metnin polemiğe açık tarafı bulunmadığını savunuyor. Fransa’nın Anayasa Mahkemesi eski başkanı ve eski Adalet Bakanı Robert Badinter’e göre, perşembe günü Fransa Ulusal Meclisi’nden geçen yasanın Fransa Anayasa’sına aykırı olduğuna hiç şüphe yok. Badinter, “Bu bence tamamen anayasaya aykırı bir metin” diyor. Anayasa hukukçusu Guy Carcassonne da Badinter ile aynı fikri paylaşıyor. Metnin “ifade özgürlüğü açısından bir sorun” teşkil ettiğini söyleyen anayasa hukukçusu, “İfade özgürlüğü anayasanın prensiplerinden biri” diyor.

‘AB yasalarına uygun’



Diğer yandan metni destekleyen milletvekilleri ise yasanın aykırı bir yönü olmadığını savunuyor. UMP milletvekili Patrick Devedjian, “Bu tarih yazmak değil, siyasi bir kanunu uygulamaya koymaktır” derken Fransa İçişleri Bakanı Claude Gueant da kanunun Avrupa Birliği yasalarına uyumlu olduğunu iddia ediyor.



Söz konusu yasanın dahil edilmek istendiği Gayysot Kanunu da halen ülkede ifade özgürlüğünü kısıtladığı gerekçesiyle tarışılıyor. “Irkçı, antisemitik ve yabancı düşmanlığı içeren tüm hareketlerin kısıtlanması”nı öngören ve Yahudi soykırımı inkarının suç sayılmasını içeren kanunun da ciddi ifade özgürlüğü kısıtlamları içerdiği belirtiliyor.



Peki bu yasa anayasaya uygun olarak görülüyor mu? Carcassonne, “Anayasa Mahkemesi’nin hiç bir zaman Gayysot Kanunu’nu tanımak zorunda kalmadığını” belirtiyor.





