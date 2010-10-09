-TAŞAN ATAN GRUBA MÜDAHALE EDEN POLİS, ÇOCUKLARA BALON DAĞITTI MERSİN (A.A) - 09.10.2010 - Mersin'de izinsiz gösteri düzenleyip taş atan gruba müdahale eden polis, çocuklara balon dağıttı. Merkez Akdeniz ilçesindeki Şevket Sümer Mahallesi'nde çoğunluğunu çocukların oluşturduğu grup, izinsiz gösteri yapmak amacıyla toplandı. Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan grup, daha sonra polise taş atıp, çöp konteynerleri ile yolu kapatmaya çalıştı. Bunun üzerine mahallede tedbir alan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, gruba müdahale etti. Biber gazının kullanıldığı olaylarda, 2 kişi gözaltına alındı. Grup ise ara sokaklara kaçarak dağıldı. Öte yandan, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, gösterici grubun dağıtılmasının ardından daha sonra çocuklara balon dağıttı. Polislerin zaman zaman balonları şişirerek, çocuklara vermesi ise renkli görüntüler oluşturdu.