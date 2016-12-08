Taş Yapı'nın iki bakanlığı karşı karşıya getiren Şişli'deki gökdelen projesi durduruldu!

Taş Yapı İnşaat'ın Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin binalarının bulunduğu Bulgar Vakfı arazisi üzerine yapmayı planlandığı 37 katlı 4 gökdelen projesi Şişli Belediyesi tarafından durduruldu.

İnşaat, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür Bakanlığı'nı karşı karşıya getirmişti. Daha önce inşaatla ilgili yeşil alanı hafriyat alanına döndürmesi nedeniyle durdurma kararı alan Şişli Belediyesi’ne Şehircilik Bakanlığı tarafından iletilen yazıda, imara ilişkin her türlü işlem yetkisinin bakanlığa ait olduğu belirtilip, inşaat faaliyetinin durdurulma işleminin kaldırılması istenmişti. Ancak Kültür Bakanlığı, Şişli Belediyesi’ne yolladığı yazıda konu hakkında bilgisi olmadığını belirterek, inşaatın durdurulmasını istedi. İnşaat bugün belediye tarafından durduruldu.

Süreçte neler yaşandı?

Şişli Endüstri Meslek Lisesi’nin de üzerinde bulunduğu, Şişli Kaptanpaşa Mahallesi’nde yer alan 65 dönümlük arazi, azınlık vakıflarına ait malların iadesine ilişkin kararnameyle Bulgar Ortodoks Eksarhlığı Vakfı’na geri verilmişti. Eksarhlık da yüzde 50 kat karşılığı Taş Yapı ile anlaştı. Arazinin imar planı ise bir gecede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, “sınırsız kat izni” ile çıktı. Fakat bu karara itirazlar gecikmedi. Mimarlar Odası ve Şehir Bölge Plancıları Odası’nın açtığı davalarla plan iptal edildi. Ancak Bakanlık tarafından, 2014’te yeniden hazırlanan planla, Eksarhlığın 59 bin metrekarelik arazisinin 36 bin metrekaresine imar izni verildi. Alana otel, AVM, mağaza ve rezidans yapma hakkı tanınarak, okul alanı yüzde 70 azaltıldı. Hazırlanan plana göre 37 katlı 4 gökdelenin Şişli’nin tam ortasında yükselecek.

Belediye devre dışı bırakıldı

ve mülkiyetine girildi

Şişli Belediyesi Hizmet Binası’nın üçte biri de bu “Özel Proje Alanı’na” dahil edildi ve dini tesis alanı olarak belirlendi. Oysa belediyenin hizmet binasının mülkiyeti Şişli Belediyesi’ne ait… Belediyenin bu konudaki itirazları hukuken halen çözümlenebilmiş değil. Daha sonraki aşamada özel proje alanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Estetik Kurulu’nun 2015 tarihli raporuyla da onaylandı. İnşaat ruhsat işlemleri ise 644 No’lu Kanun Hükmünde Kararnameyle, Şişli Belediyesi devre dışı bırakılarak bakanlık tarafından yapıldı. Şişli Belediyesi, plana ilişkin itirazlarını defalarca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletti ve hukuki yollara başvurarak toplam 16 dava açtı.

İnşaat başladı, ağaçlar söküldü

Bütün bu gelişmeler yaşanırken Taş Yapı inşaata başladı ve Şişli gibi yeşili az bir ilçede, 200’e yakın yetişmiş ağaç yerinden söküldü. Hali hazırda yeşil alan olan yerler ise hafriyat alanına dönüştürüldü. Şişli Belediyesi ise 24.11.2016 tarihli yazısında yer alan, belediyenin konu ile ilgili gerek hafriyat gerek iksa ve gerekse yapılan iş ve işlemlerle ilgili herhangi bir projenin elinde bulunmadığı gerekçesiyle inşaatın durdurulmasını istedi. Şişli Belediyesi zabıta ekipleri 24 Kasım 2016 tarihinde inşaatı durduruldu.

Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, hemen ertesi gün 25 Kasım 2016 tarihli ve 20852321 sayılı yazısı ile imara ilişkin her türlü işlem yetkisinin bakanlığa ait olduğunu belirtilip, inşaat faaliyetinin durdurulma işleminin kaldırılması istedi.

Bakanlıklar karşı karşıya geldi

Proje kaldığı yerden devam ederken bu kez konu Şişli Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’na aktarıldı. Çünkü projeye komşu olan Türkiye Hastanesi ve parseli, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nca tescilli bir yer. Şişli Belediyesi, 18 Kasım 2016 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ilettiği 2016/2043113 sayılı yazıda, mevcut çalışmanın yapıldığı parselin bitişiğinde Türkiye Gazetesi Hastanesi olarak faaliyet gösteren tescilli yapılar bulunduğu ve buna istinaden Kültür Bakanlığı’ndan gerek iksa ruhsatı ve gerekse yapılacak yapılar ile ilgili bilgi alınıp alınmadığı soruldu. İnşaat ile ilgili olarak 2. No’lu Anıtlar Kurulu’ndan izin alınmadığı da ortaya çaktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Şişli Belediyesi’nin yazısına cevaben, 01.12.2016 tarihli ve 11367120/2571 sayılı yazısında ilgili alandaki ve çevredeki taşınmazlarda gerekli can, mal ve emniyet tedbirlerinin ivedilikle alınması, bahsi geçen alanda yapılan izinsiz inşai /fiziki müdahalenin durdurulması ve önlenmesi, KUDEB uzmanlarınca yapılan inceleme rapor ve belgeler ile projeyle ilgili tüm dokümanların müdürlüklerine gönderilmesini talep etti.

İnşaat yeniden durduruldu

Şişli Belediyesi zabıta ekipleri, tartışmalı inşaatı 8 Aralık 2016 tarihinde durdurdu. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü de konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Şişli’nin yaşam alanına sahip çıkmak için mücadele ediyoruz. Kanunlarla Şişli Belediyesi devre dışı bırakıldı. Hizmet binamızın hemen yanındaki inşaat projesiyle ilgili, söz konusu şirket iksa ruhsatına esas herhangi bir proje tarafımıza sunmadı. Hali hazırda yeşil alan olarak gözüken yerler ise hafriyat alanına dönüştürüldü. Ayrıca inşaat, Şişli Motor Meslek Lisesi duvarına kadar geldi. İçeride öğrenim devam ederken, binanın temeli riskli hale getiriliyor. Bu öğrencilerin can güvenliği açısından büyük bir risk. Bu inşaat için özel proje alanı diyorlar. Bu projenin neyi özel, neresi özel?”

Projede neler olacak?

– 470 daireli rezidans

– Kat sayısı 32 ile 37 arasında değişen 4 gökdelen

– 240 odalı otel

– Alışveriş merkezi, spor salonu, konferans salonu ve otopark

Proje hakkındaki şikâyetler neler?

– Projenin tamamlanmasıyla bölgede 20 bin kişilik ek bir nüfus yükü oluşacak.

– 220 bin kişinin günlük su tüketimi ortalama 4 milyon 350 bin litre. Şişli’nin altyapısında ciddi sıkıntılar meydana gelecek.

– Adalet Sarayı, hastaneler, kongre merkezi gibi insan ve araç yoğunluğunun olduğu bir alanda, büyük bir trafik yükü yaratacak.

– Trafik sorunu İstanbul genelini etkileyecek kadar büyük olacak.

– Özellikle Boğaz’dan görünen İstanbul silueti bozulacak.