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Taş ocağında patlama; bir işçi yaşamını yitirdi

22 Aralık 2020 20:47

Gümüşhane'de bir taş ocağında yapılan patlatma işlemi sırasında seken taşlar, 2 işçinin vücuduna isabet etti. İşçilerden ağır yaralanan işçi Osman Zeki Çam (40) hayatını kaybetti, Eyüp Şaş ise yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Tamzı ile Nazlıçayır köyü arasında kalan Kırcaova mevkiindeki taş ocağı şantiyesinde meydana geldi. Çimento fabrikasına ait taş ocağında patlatma işlemi yapıldığı sırada seken taşların isabet ettiği Osman Zeki Çam ile Eyüp Şaş yaralandı. Taş ocağı çalışanlarının ihbarı ile gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Osman Zeki Çam doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Eyüp Şaş’ın ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. 

DHA 

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