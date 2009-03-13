'Taş ocağı Aspendos'a zarar vermez mi?'

CHP Antalya Milletvekili Tayfun Süner, Aspendos Antik Tiyatrosu'nun, zarar gördüğü için bazı gösterilere kapatıldığını ifade ederek, tiyatronun yakınına, dinamit kullanılan bir taş ocağı açılmasının doğru olup olmadığını sordu.



Süner, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde, Aspendos Antik Tiyatrosu'na 1-2 kilometre mesafede bir taş ocağının faaliyet gösterdiğini belirtti.



Taş ocağında dinamit patlamasının tiyatroya zarar verip vermeyeceğini öğrenmek isteyen Süner, "Aynı şekilde tiyatronun 50-100 m. yakınında bulunan ve DSİ'nin kullanması için tahsis edilen, hafif tonajlı araçların kullandığı bu yoldan geçen ve taş ocağından çıkan malzemeleri taşıyan yaklaşık 100 ton ağırlığındaki kamyonların bu esere zararı olmayacak mı? Bakanlığınız, sit alanı olarak kabul edilen bölgeleri bu şekilde mi koruyor?" sorularını yöneltti.

