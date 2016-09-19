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Eğitim

Taş Mektep, yeni eğitim yılına Tarık Akan'sız başladı

"Kurduğun bu yuvada seni ve düşüncelerini sonsuza kadar yaşatacağız"

19 Eylül 2016 15:22

Akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitiren Tarık Akan'ın sahibi olduğu Taş Mektep, yeni eğitim ve öğretim yılına başladı. Açılış töreninde usta oyuncunun üç çocuğu da hazır bulundu.

Milyonlarca öğrencinin ders başı yaptığı İstanbul'da gözlerin çevrildiği adreslerden birisi de Bakırköy'deki Taş Mektep'ti.

Tarık Akan'ın 3 çocuğu açılışta hazır bulunurken okul duvarındaki Atatürk ve Türk bayrağının yanında Tarık Akan'ın bir fotoğrafı asılarak "Kurduğun bu yuvada seni ve düşüncelerini sonsuza kadar yaşatacağız" ifadeleri yer aldı.

 

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