-TAŞ ATAN ÇOCUKLARA SEVGİ ELİ ADANA (A.A) - 28.08.2010 - Adana Valisi İlhan Atış, kentin göç alan mahallelerinde yaşayan çocukların topluma kazandırılması amacıyla ''Sevgiye Uzanan Eller'' sloganıyla düzenledikleri projede hedeflenen 5 bin çocuğa ulaşıldığını bildirdi. Vali Atış, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden göçle gelen ailelerin çocuklarına yönelik olarak 2010 Mart ayında başlatılan ve 3'er aylık dönemler halinde toplam 6 aydır devam eden projeyle çocukların artık ellerini taşa değil sevgiye uzattığını söyledi. Projenin pilot bölgesi olarak, göçle gelenlerin yoğunlukta olduğu Şakirpaşa Mahallesi'nin seçildiğini anımsatan Atış, bu proje kapsamında 30'dan fazla etkinlik düzenlediklerini, çoğunluğu sportif amaçlı kurslarla her çocuğu ilgi alanına göre eğittiklerini, bu sayede suç ortamlarından uzak tutmayı başardıklarını bildirdi. Proje kapsamında çocukları basketboldan voleybola, hentboldan masa tenisi, jimnastik, tekvando ve halk oyunlarına kadar çok çeşitli branşlarda eğitime tabi tuttuklarını anlatan Vali Atış, bu etkinliklere katılan çocukların gözlerindeki ışıltı ve sevgiyi görmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Atış, projeyle amaçlarının 5 bin çocuğa ulaşmak olduğunu, bu hedefi de yakaladıklarını belirterek, ''Hatta, her çocuk birden fazla etkinliğe katıldığından tüm branşlarımızda eğitim verdiğimiz çocuk sayısının 10 bine yaklaştığını söyleyebiliriz'' dedi. Vali Atış, çocukların yanı sıra ailelerinden de bu konuda olumlu tepkiler aldıklarını ifade ederek, şöyle devam etti: ''Özellikle annelerden büyük destek gördük. Anneler, çocuklarının bu etkinliklere katılmasında önemli bir yönlendirici unsur oldular. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ne yapıyorsak, bu güzel çocuklarımızın geleceği için yapıyoruz. Amacımız, günahsız, her şeyden habersiz çocuklarımızı istismardan korumak, topluma kazandırmaktır. Anneler de bizim bu niyetimizi anlıyorlar, biliyor ve güveniyorlar.'' Atış, Vali Yardımcısı Halis Arslan başkalığındaki komite tarafından yürütülen projede İş Kurumu, Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezleri, Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün de yer aldığını kaydetti. Vali Atış, bu çocuklar eğitildiği sürece aralarından iyi birer bürokrat, iyi gazeteci, iyi işadamı gibi her meslek grubundan ülkesine ve milletine yararlı gençler yetişeceğine inandığını, bu projeye verdikleri önemin de bu inançtan kaynaklandığını kaydetti. Polise taş atmakla simgeleştirilen bu çocukları sadece yasa dışı olaylardan değil, her türlü kötülükten ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalıştıklarını ifade eden Atış, ''Biz çocuklarımızın tüm gayrı kanuni işlere karışmasını engellemeye çalışıyoruz. Bu uyuşturucudan, fuhşa ve taş atmaya kadar her şeyi kapsıyor. Bunu da başardığımızı görüyorum. Uyuşturucu kullanan çocuk kendisi geliyor 'ben uyuşturucu kullanıyorum Vali amca bana yardım edin' diyor. Bu müthiş bir şey'' dedi. Vali Atış, spor, müzik ve resim gibi çeşitli dallarda gerçekleştirdikleri eğitim çalışmalarını sürekli kılmak için göçle gelenlerin yoğunlukta olduğu her mahalleye bir spor tesisi kazandırma hedefinde olduklarını, bu konudaki çalışmalarını başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere diğer belediyelerin işbirliğinde sürdürdüklerini sözlerine ekledi.