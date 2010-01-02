Taş atan çocuklara 'kayak' açılımı

T24- Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Özak, özellikle çocukların sosyal hayata katılmasını sağlamak için Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kayak merkezleri açılacağını söyledi.

Konuyla ilgili olarak NTV’nin sorularını yanıtlayan Bakan Özak, şöyle konuştu:

“Ülkemizin yüzde 60’ı dağlık alan. Deniz seviyesinden yükseklik ortalamamız bin 132 metre, 3 bin metrenin üzerinde 100’den fazla da dağımız var. 6 ay kar altında yaşamaya mahkum 20’den fazla ilimiz var.



Rize, Artvin, Ardahan, Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Van, Şanlıurfa, Adana ve Niğde’ye kayak tesisleri yapmak istiyoruz.

Kayak tesislerimiz çok eski, bir kısmı da kullanılamaz halde bulunuyor. Bunları yenilemeye çalışıyoruz. Biz spor açısından bakmıyoruz, sosyalleşme olarak bakıyoruz. Yeni kayak destinasyonları yapmaya çalışıyoruz. Burada ekonomik canlılık, istihdam ve sosyalleşme olacak.

Çocukların eğitim, sağlık ve ulaşım sorunlarını çözeceğiz. Çocuklara kayak yaptırarak doğru yola yönlendirmeye çalışacağız. Oraya gelenlerle kaynaştıracağız, enerjilerini spora vermelerini sağlayacağız. Bu projede çok iddialayız. Bazı ihaleler yaptık, yeni ihaleler yapacağız. İnanıyorum ki Türkiye bir kayak cenneti olacak.”