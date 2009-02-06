Taş atan çocuklar yargılanıyor

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun, "PKK çağrısıyla mitinge katılan herkese örgüt üyesi gibi ceza" kararının ardından son 7 ayda 251 çocuk hakkında soruşturma ve dava açıldı.



Sabah gazetesinin haberine göre; Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun, "PKK çağrılarıyla yapılan mitinge katılan herkese örgüt üyesi gibi ceza verilmesi gerektiği" yönündeki kararı en çok çocukları etkiledi. Diyarbakır, Adana, Gaziantep ve Şırnak'ta 251 çocuk hakkında, "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek"ten dava açıldı. Sürecin son mahkûmu, Adana'da yaşayan 15 yaşındaki Y.G. oldu. Y.G.'ye bu gerekçeyle 3 yıl 45 gün hapis cezası verildi. Yargıtay Ceza Genel Kurulu geçen yıl, "terör örgütünün çağrı ve politikaları doğrultusunda yapılan eylemlere katılanlar, örgüt üyesi olmasalar bile üye gibi cezalandırılırlar" kararı verdi.



497 çocuk için avukat talep edildi



Yargıtay'daki dosyanın sanığı, eylem tarihinde 16 yaşında olan Felat Özer'di. Yargıtay'ın bu kararı, tıpkı Felat Özer gibi ağırlıklı olarak çocuklara uygulandı. Sabah gazetesinin derlediği bilgilere göre, son 7 ay içinde; Adana, Diyarbakır, Şırnak ve Gaziantep'te düzenlenen gösterilere katıldıkları gerekçesiyle toplam 251 çocuk hakkında, "örgüt üyesi olmamakla birlikte, örgüt adına suç işlemek"ten dava açıldı.



Bu çocuklardan 198'i halen Diyarbakır ve Adana başta olmak üzere farklı illerdeki cezaevlerinde tutuklu olarak bulunduruluyor. Diyarbakır Barosu kayıtları ise hakkında soruşturma açılan çocuk sayısının çok daha fazla olduğunu gösteriyor.



Baro kayıtlarına göre, son bir yıl içinde Diyarbakır'daki olaylarda "Terörle Mücadele Yasası'na muhalefet" suçundan gözaltına alınan 497 çocuk için "CMK avukatlığı" olarak bilinen "zorunlu müdafilik" kapsamında avukat talep edildi.



Yapılan tespitlere göre, haklarında dava açılan 251 çocuğun önemli bir bölümünü 16-17 yaşındakiler oluşturuyor. Tutuklu çocuklar arasında, eylem tarihinde yaşları 13 ve 14 olanlar da yer alıyor.



Son mahkûm Y.G.



Görülen davalardan bugüne kadar 18 çocuk, "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına düzenlenen eylemlere katılmak"tan 10 yıla kadar varan miktarlarda hapis cezasına çarptırıldı. Son karar yine, Vali İlhan Atış'ın, "çocukların ailelerine ceza verelim" önerisinde bulunduğu Adana'dan geldi.



Adana Özel Yetkili 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Öcalan gösterisine katıldığı iddiasıyla yargılanan 15 yaşındaki Y.G.'yi "örgüt üyesi olmamakla birlikte, örgüt adına suç işlemek"ten 7.5 yıl hapse mahkum etti. Y.G.'nin cezası, duruşmalardaki iyi hali ve yaşının küçüklüğü nedeniyle 3 yıl 45 güne indirildi. Tahliye edilen Y.G. cezası onaylanırsa hapse girecek. Bugüne kadar Adana ve Gaziantep'teki gösterilere katılan çocuklardan 17'sinin davası bitti. İşte ceza alan çocuklardan bazıları:



Yaşları 18’in altında



- Öcalan gösterisi: A.T, (17), Öcalan lehine düzenlenen gösteriye katıldığı iddiasıyla, Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Örgüt adına suç işlemekten 7 yıl 6 ay, örgüt propagandasından 1 yıl 8 ay hapse mahkûm oldu.



- Dernek açılışı: Ceza alan çocuklar arasında en küçüklerden biri olan S.T (13) de 14 yaşındaki M.M. ve 16 yaşındaki A.B. gibi Özgür Yurttaş Derneği'nin açılış törenine katıldı. Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı, diğer arkadaşları gibi, "örgüt adına suç işlemek" ten 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı.



- Tiyatroda nevruz: A.T. (16) ve S.T. (17) Adana Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen Nevruz kutlamalarına katıldılar. Attıkları iddia edilen sloganlar nedeniyle Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1'er yıl hapse mahkum oldular.



- Nazmi Gür’e destek: M.M (15) ve M.K (16), DTP'nin bağımsız milletvekili Nazmi Gür'e destek amacıyla düzenlediği mitinge katıldılar, örgüt propagandası yaptıkları gerekçesiyle 1'er yıl hapis cezası aldılar.



Epilepsiye ilaç çözümü



Birçok "çok sanıklı" davada olduğu gibi bu davalarda da hasta bulunuyor. Diyarbakır'daki gösterilerde gözaltına alınıp tutuklanan ve halen Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde tutulan 15 yaşındaki Ş.A. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na sevkedildiğinde epilepsi hastası olduğu ortaya çıktı. Diyarbakır Adli Tıp, "yaptığı eylemlerin bilincinde, epilepsi için ilaç kullanıyor. İlaçlarını kullanmaya devam etmesi halinde gözetim altında tutulmasında sakınca yoktur" raporu verdi. Ailesi, Diyarbakır Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ş.A.'nın doktor raporları ile birlikte mahkemeye tahliye talebinde bulundu ancak mahkeme adli tıp raporuna dayanarak bu talepleri reddetti.

