-''TAŞ ATAN ÇOCUKLAR'' İLE İLGİLİ YASA YÜRÜRLÜKTE ANKARA (A.A) - 25.07.2010 - Kamuoyunda ''taş atan çocuklar'' olarak bilinen çocukları da kapsayan, 6008 Sayılı ''Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'', Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde ihtar ve zor kullanmaya rağmen dağılmayanlara verilen cezanın alt sınırı 1,5 yıldan 6 aya indirilecek. Cezanın 3 yıllık üst sınırında değişiklik olmayacak. Bu kişiler, Asliye Ceza Mahkemeleri'nde yargılanacak. Söz konusu ceza, toplantı ve gösteri yürüyüşünün düzenleyicilerine ise, yarı oranında artırılarak uygulanacak. İhtara ve zor kullanmaya rağmen kolluk görevlilerine karşı cebir veya tehditle direnenlere, suçun ağırlığına göre Türk Ceza Kanunu'nun 265'inci maddesinde öngörülen üçte bir ile yarıya kadar ceza artırımı uygulanacak. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine, ruhsatlı bile olsa ateşli silah, her türlü öldürücü, yaralayıcı, zarar verici araç ile yasa dışı örgütlere ilişkin propaganda malzemesi taşıyarak katılanlara verilen cezalar düşürülecek. Cezanın alt sınırı 2 yıldan 6 aya, üst sınırı ise 5 yıldan 3 yıla indirilecek. -ÇOCUKLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER- Çocuklar, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmaları ve örgüt propagandası suçunu işlemeleri halinde, ''terör suçu'' işlemiş gibi yargılanmayacak. Buna göre, kamuoyunda ''taş atan çocuklar'' olarak bilinen çocuklar, ağırlıklı olarak bu hüküm nedeniyle tutuklandıkları veya hüküm giydikleri için salıverilecek. Salıverilen çocuklara ''çocuklara özel güvenlik tedbiri'' de uygulanmayacak. -ÇOCUKLAR ÖZEL YETKİLİ AĞIR CEZA MAHKEMELERİNDE YARGILANMAYACAK- Çocuklar, özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde yargılanamayacak, kendilerine bu mahkemelere özgü soruşturma ve kovuşturma hükümleri uygulanmayacak. Buna göre, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında suçlanan çocuklar da, çocuk mahkemelerinde yargılanacak. Tasarının yasalaşıp yürürlüğe girdiği tarihe kadar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olanlar, 15 gün içinde mahkemeye başvurmaları halinde haklarındaki bu karar geri alınacak. Sanık hakkında yeniden hüküm kurulacak. -GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 8 YILA KADAR HAPİS- Aynı kanunun hükümlerine göre, göçmen kaçakçılığında, suç teşebbüs aşamasında kalsa bile gerçekleşmiş gibi cezalandırılacak. Menfaat elde etmek için yasal olmayan yollardan bir yabancıyı ülkeye sokmaya, ülkede kalmasına, Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlayanlar, 3 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacak.