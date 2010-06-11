Taş atan çocuklar cezaevine girmeyecek

T24- "Taş atan çocuklar” için hazırlanan tasarı, yeniden düzenlenerek bugün Meclis Başkanlığı'na sunuluyor. Tasarıyla birlikte silah taşımayana ceza indirimi gelecek, çocuklar cezaevine konulmayacak.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, teklifin son halini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Erdoğan'ın onayını alan metin bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

Teklif "Suça İtilen Çocuklar" olarak adlandırılacak.

Terör suçuna bulaşmış ve 18 yaş altı çocuklar için suç tanımı, yargılama usülleri ve cezanın infazı değiştiriliyor.

Terör suçlarına bulaşmış çocukların çocuk mahkemelerinde yargılanmaları öngörülüyor.

Daha önce terör suçlusu çocuklar için dörtte üç oranındaki ceza indirimi normal suçlarda olduğu gibi üçte iki oranında uygulanacak.

Kamu malına zarar verme ve silah taşıma suçları için 18 yaş altındaki çocuklara ceza verilecek, ancak silahsız şekilde eyleme katılan çocuklara ceza indirimi gelecek.

İlk kez işlenen suç için çocukların eğitim kurumunda rehabilite edilmesi sağlanacak, çocuklar cezaevi ortamına sokulmayacak.

Suçun ikinci kez işlenmesi halinde ceza verilecek.