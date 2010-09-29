'Taş atan çocuk', bomba atmaya kalkıştı

T24 - Polise atmak istediği el yapımı bombanın elinde patlaması sonucu yaralanan17 yaşındaki gencin 2 parmağının koptuğu görme yetisini kaybettiği belirlendi.



A.B. ‘taş atan çocuklar yasası’ kapsamında serbest bırakıldığında anne babasıyla kucaklaşmıştı.



A.B., 26 Eylül’de izinsiz gösterilerde polise el yapımı bomba atmak istemiş ancak bomba elinde patlamıştı.



Adana’da izinsiz gösteri sırasında polise atmak istediği el yapımı bombanın patlaması sonucu yaralanan 17 yaşındaki gencin 2 parmağının koptuğu, görme yetisini kaybettiği belirlendi.

26 Eylül’de yaralanan A.B.’nin tedavisi Çukurova Üniversitesi’nde sürdürülüyor. A.B.’nin “Agid” ve “çift kafa” kod adlarıyla Ova ve Şakirpaşa mahallelerindeki izinsiz gösterileri organize ettiği belirtildi.





Daha önce de tutuklanmıştı



Yaklaşık 4 kilogram ağırlığındaki bombanın patlaması sonucunda A.B.’nin yüz, boyun, diz çevresi, uyluk kemiği ve cinsel organına çok sayıda çivi saplandığı, parmaklarından bazıları ile el tarak kemiğinin kırıldığı belirlendi.



Patlamanın etkisiyle iki gözü de görme yetisini kaybeden A.B’nin sağ el serçe parmağı ile sol el yüzük parmağının koptuğu bildirildi.



A.B., mayıs ayında da izinsiz bir gösteride polise taş atmaktan tutuklanmıştı ve temmuzda serbest bırakılmıştı.









