T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Taş atan çocuk', bomba atmaya kalkıştı

Polise atmak istediği el yapımı bombanın elinde patlaması sonucu 2 parmağı koptu görme yetisini kaybetti...

29 Eylül 2010 03:00

T24 - Polise atmak istediği el yapımı bombanın elinde patlaması sonucu yaralanan17 yaşındaki gencin 2 parmağının koptuğu görme yetisini kaybettiği belirlendi.

A.B. ‘taş atan çocuklar yasası’ kapsamında serbest bırakıldığında anne babasıyla kucaklaşmıştı.

A.B., 26 Eylül’de izinsiz gösterilerde polise el yapımı bomba atmak istemiş ancak bomba elinde patlamıştı.

Adana’da izinsiz gösteri sırasında polise atmak istediği el yapımı bombanın patlaması sonucu yaralanan 17 yaşındaki gencin 2 parmağının koptuğu, görme yetisini kaybettiği belirlendi.
26 Eylül’de yaralanan A.B.’nin tedavisi Çukurova Üniversitesi’nde sürdürülüyor. A.B.’nin “Agid” ve “çift kafa” kod adlarıyla Ova ve Şakirpaşa mahallelerindeki izinsiz gösterileri organize ettiği belirtildi.


Daha önce de tutuklanmıştı

Yaklaşık 4 kilogram ağırlığındaki bombanın patlaması sonucunda A.B.’nin yüz, boyun, diz çevresi, uyluk kemiği ve cinsel organına çok sayıda çivi saplandığı, parmaklarından bazıları ile el tarak kemiğinin kırıldığı belirlendi.

Patlamanın etkisiyle iki gözü de görme yetisini kaybeden A.B’nin sağ el serçe parmağı ile sol el yüzük parmağının koptuğu bildirildi.

A.B., mayıs ayında da izinsiz bir gösteride polise taş atmaktan tutuklanmıştı ve temmuzda serbest bırakılmıştı.




ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24