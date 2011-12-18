-Tarzanlar evinde yenildi MANİSA (A.A) - 18.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği, deplasmanda Manisaspor'u 1-0 yendi. 60. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Tum'un pasında sol kanatta topla buluşan Mehmet Sedef'in ortasında, kaleci İlker'i de geçen topu Manisasporlu savunma oyuncuları kornere çeldi. Soner'in sağ kanattan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde topa iyi yükselen Tum'un kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1 65. dakikada Klukowski'nin sol kanattan yaptığı ortada, ceza alanı içinde Makukula topu kafayla Mehmet'in önüne bıraktı. Mehmet'in sert şutunda kaleci Ramazan topu kornere çeldi. 73. dakikada korner atışının ardından Gençlerbirliği kale önündeki karambolde, İsaac'in vuruşunda, kale çizgisi önündeki savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı. 85. dakikada Murat Erdoğan'ın pasında sol kanatta topla buluşan Mehmet, ceza alanı içindeki İsaac'a topu aktarmak istedi, ancak savunma oyuncuları araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı. 90+2. dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında sağ kanattan Zec'in pasına hareketlenen ceza alanı içindeki Curri, uygun durumda olmasına rağmen istediği vuruşu yapamayınca top auta gitti. 90+5. dakikada Hüseyin'in ceza alanı dışından attığı sert şutta, kaleci Ramazan topu kornere çeldi. Kaleci İlker'in de rakip ceza sahasına gittiği köşe vuruşundan Manisaspor faydalanamadı. Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Mete Kalkavan xx, Süleyman Özay xx, Erdem Bayık xx Manisaspor: İlker xx, Akaminko xx, Dixon xx, Hüseyin xx, Klukowski xx, Yiğit Gökoğlan x (Dk. 62 Ahmet İlhan x), Nizamettin xx (Dk. 83 Yiğit İncedemir x), Mehmet xx, Simpson x (Dk. 60 Makukula x), Murat Erdoğan x, İsaac x Gençlerbirliği: Ramazan xxx, Cem Can xx, Aykut xxx, Kulusic xxx, Mehmet Sedef xx, Mununga xx (Dk. 84 Zec x), Azofeifa xx (Dk. 59 Mehmet Akgün x), Curri xx, Soner xxx, Yasin xx (Dk. 75 Erdal x), Tum xxx Gol: Dk. 60 Tum (Gençlerbirliği) Sarı Kart: Dk. 81 Kulusic (Gençlerbirliği)