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Yaşam

Tartıştıkları kişiyi 8 katlı binadan attılar!

Polis ekipleri, olayla ilgili iki kişiyi ifadelerini almak için emniyete götürdü

15 Şubat 2017 21:41

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde metruk bir binadan atıldığı öne sürülen kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili iki kişi ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.

Yenibaraj Mahallesi'nde hisse sahiplerinin anlaşmazlığından dolayı yapımı tamamlanamayan 8 katlı metruk binadan bir kişinin atıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Olay yerine giden polis, binanın önünde Mehmet Yaman'ı (39) yaralı halde buldu. 

Haber verilen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yaman hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, bölgedeki incelemelerinin ardından metruk binada kalan iki kişiyi ifadelerini almak için emniyete götürdü.

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