Tartıştığı sürücüyü Üsküdar'dan Mecidiyeköy'e kadar takip edip kurşunlayan sürücünün kimliği belli oldu

Yol verme tartışmasına girdiği aracın sürücüsünü Üsküdar'dan Mecidiyeköy'e kadar takip eden ve sürücüye kurşun yağdıran saldrıganın kimliği belirlendi. Olay sırasında bu şahsın yanında bulunan bir kişi ise polis tarafından yakalandı.

DHA'nın haberine göre, İstanbul'da Üsküdar'dan Mecidiyeköy’e kadar trafikte siren ve çakar sistemi taşıyan aracıyla takip ettiği sürücünün otomobilinin kurşunlayıp kaçan kişinin kimliği tespit edildi. Polis, daha önceden de polise geliş kaydı bulunan G.Ç.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay sırasında araçta bulunan diğer kişinin ise polis tarafından yakalandığı öğrenildi.



Mecidiyeköy’de dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda bir sürücünün otomobili kurşun yağmuruna tutulmuştu. Şoför Sedat Azizoğlu, kendisini kurşunlayan aracın kendisini Kısıklı’dan beri çakar ve siren çalarak takip ettiğini söylemişti.

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak kaçan aracın plakasını tespit etti. Daha sonra başlatılan çalışmada önce olay sırasında araçta bulunduğu öğrenilen bir kişi yakalandı. Yapılan tahkikat sonucu kurşunlama yapan kişinin G.Ç. olduğu tespit edildi.

Polis kayıtlarına göre G.Ç.’nin daha önceden polise geliş kaydı bulunduğu öğrenildi.