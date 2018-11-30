Tartıştığı komşusunu kolundan bıçakladı

Yavuz YILMAZİNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, iki komşu arasında çıkan kavgada Hakan K. (34), Süleyman B. (36) tarafından bıçaklanarak kolundan yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Fatih Mahallesi Özgün Sokak üzerinde meydana geldi. Sokaktaki 3 katlı binada yaşayan Hakan K. ile Süleyman B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman B., Hakan K.\'yı sol kolundan bıçakla yaraladı. Hakan K. özel araçla Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Olaydan sonra kaçan Süleyman B. ise suç aletiyle yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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