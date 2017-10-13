T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tartıştığı kızını, boğazını keserek öldürdü

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da telekomünikasyon firmasında görevli 49 yaşındaki Ahmet Baş, evlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı kızı 22 yaşındaki Hilal Baş'ı, boğazını keserek öldürdü

13 Ekim 2017 18:54

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da telekomünikasyon firmasında görevli 49 yaşındaki Ahmet Baş, evlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı kızı 22 yaşındaki Hilal Baş\'ı, boğazını keserek öldürdü. Ahmet Baş, cinayet sonrası polisi arayıp, \"Kızımı öldürdüm\" diye kendisini ihbar etti.
Merkez Rüstempaşa Mahallesi Çiftçi Sokak\'taki bugün öğle saat 13.00 sıralarında, Ahmet Baş evlerinde kızı Hilal Baş ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ahmet Baş, mutfaktan aldığı bıçakla kızının boğazını kesti. Kanlar içinde yere düşen Hilal Baş, olay yerinde can verdi. Polisi arayan Ahmet Baş, \"Kızımı öldürdüm\" diyerek kendisini ihbar etti. Eve gelen polis ekipleri, baba Ahmet Baş\'ı gözaltına aldı.
Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Hilal Baş\'ın cesedi, otopsi için ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi\'nin morguna gönderildi. Acı haberi duyarak eve koşan genç kızın yakınları, sinir krizi geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ELAZIĞ DHA ELAZIĞAhmet BaşBaşAhmet BaşcinayetMerkez Rüstempaşa MahallesiSokakHilal BaşTartışmaKanlarPolisiEveCumhuriyetFıratHastanesiAcıOlaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24