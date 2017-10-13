Tartıştığı kızını, boğazını keserek öldürdü

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da telekomünikasyon firmasında görevli 49 yaşındaki Ahmet Baş, evlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı kızı 22 yaşındaki Hilal Baş\'ı, boğazını keserek öldürdü. Ahmet Baş, cinayet sonrası polisi arayıp, \"Kızımı öldürdüm\" diye kendisini ihbar etti.

Merkez Rüstempaşa Mahallesi Çiftçi Sokak\'taki bugün öğle saat 13.00 sıralarında, Ahmet Baş evlerinde kızı Hilal Baş ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ahmet Baş, mutfaktan aldığı bıçakla kızının boğazını kesti. Kanlar içinde yere düşen Hilal Baş, olay yerinde can verdi. Polisi arayan Ahmet Baş, \"Kızımı öldürdüm\" diyerek kendisini ihbar etti. Eve gelen polis ekipleri, baba Ahmet Baş\'ı gözaltına aldı.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Hilal Baş\'ın cesedi, otopsi için ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi\'nin morguna gönderildi. Acı haberi duyarak eve koşan genç kızın yakınları, sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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