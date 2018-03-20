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Yaşam

Tartıştığı kayınpederi kalp krizi geçirip öldü; damat tutuklandı

Elazığ'da yaşanan olayda damat Ercan K. 'kasten ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı

20 Mart 2018 04:25

Elazığ'da damadı Ercan K. ile tartıştığı sırada kalp krizi geçiren 61 yaşındaki Fethi Ahmet Bozkurt kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan damat Ercan K. 'kasten ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.

Elazığ'da 61 yaşındaki Fethi Ahmet Bozkurt, damadı Ercan K. ile tartıştığı sırada kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybedetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan damat Ercan K., 'kastten ölüme sebebiyet vermek' sucundan tutuklandı.

Hastaneye kaldırıldı ama...

Merkez Sanayi mahallesinde, 16 Mart günü meydana gelen olayda Ercan K. (24), kayınpederi Fethi Ahmet Bozkurt (61) ile henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartıştı. Tartışma sırasında kalp krizi geçiren Fethi Ahmet Bozkurt, olay yerine çağrılan ambulanslarla Elazığ Eğitimve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen Bozkurt hayatını kaybederken, damat Ercan K. ise kaçarak kayıplara karıştı.

Damat cezaevine konuldu

Elazığ polisinin yaptığı araştırma sonunda Ercan K.'nın Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde yaşayan bir arkadaşının evinde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Diyarbakır polisi ve jandarma ekiplerinin dün düzenlediği ortak operasyonda yakalanarak Elazığ'a getirilen damat Ercan K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Elazığ Adliyesi'ne çıkarıldı. Burada ifadesi alınan damat Ercan K., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Valilik açıklama yaptı

Elazığ Valiliği'nce konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Elazığ Valiliğimiz koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda; 16 Mart günü ilimiz Sanayi Mahallesinde bir şahsı ikametinde kasten öldürmek suretiyle olay yerinden firar eden şüpheli E.K. isimli şahıs 18 Mart tarihinde ilimiz dışında yakalanması sağlanmış olup, şahıs işlemleri ardından 19 Mart günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır." (DHA)

 

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