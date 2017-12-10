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Tartıştığı kadını kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da Nafiye Şahin (40) daha önce kendisini rahatsız etttiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu Kemal Y

10 Aralık 2017 13:12

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA\'da Nafiye Şahin (40) daha önce kendisini rahatsız etttiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu Kemal Y. (61) tarafından 9 yerinden vurularak öldürüldü.
Olay, dün gece merkez Osmangazi ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi\'nde dün gece meydana geldi. Nafiye Şahin ve Kemal Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Kemal Y. belinden çıkardığı tabanca ile Şahin\'e 9 el ateş etti. Kemal Y. kaçarken, vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak kanlar içinde yerde kalan Şahin, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahelelere rağmen Nafiye Şahin öldü.
Nafiye Şahin\'in daha önce kendisini rahatsız etmesi gerekçesiyle Kemal Y.\'den şikayetçi olduğu belirtildi. Polis ekipleri, kaçan Kemal Y.\'nin bulunması için çalışma başlattı.

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