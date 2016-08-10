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Tartıştığı iki arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Polis, cinayetin ardından kaçan zanlının yakalanması için operasyon başlattı

10 Ağustos 2016 02:27

Kayseri'de kimliği belirlenemeyen bir kişi, tartıştığı 2 arkadaşını bıçakla öldürdü.

Melikgazi ilçesi İdem Cumhuriyet Mahallesi su deposu mevkisinde alkol alan 3 arkadaş arasında tartışma çıktı.

hüriyet'in haberine göre; kavgaya dönüşen olayda, henüz kimliği belirlenemeyen kişi, yanında taşıdığı bıçakla arkadaşları Cuma Coşkun (45) ve Ercüment Erbay'ı (58) yaraladı.               

Olay yeri yakınındaki inşaat işçilerinin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Coşkun ve Erbay, olay yerinde hayatını kaybetti.               

Cinayetin ardından otomobiliyle kaçan zanlının yakalanmasına çalışılıyor.  

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