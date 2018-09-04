Tartıştığı eski eşi ile annesini ve 2 üvey oğlunu tabancayla vurdu

Uğur AYDIN-Sinan UÇAR/MAÇKA (Tarabzon), (DHA)- TRABZON\'un Maçka ilçesinde, Turan Ç.(41), boşandığı eşi Hediye Kargı (42), üvey oğulları Berkay (18) ile Batuhan Bülbül (19) ve eski kayınvalidesi Bedriya Kargı\'yı (68) tabancayla vurarak yaraladı. Jandarma ekipleri, olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam 22.00 sıralarında ilçenin Çoşandere mevkiinde meydana geldi. Sürmene\'den Maçka ilçesine gelen Turan Ç., bir süre önce boşandığı eşi Hediye Kargı ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Turan Ç, belinden çıkardığı tabancasını eski eşi Hediye Kargı, 2 üvey oğlu Berkay ve Batuhan Bülbül ile eski kayınvalidesi Bedriye Kargı\'ya yönelterek ateşledi. Olayda, Hediye Kargı ile 2 oğlu ve Bedriye Kargı yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavileri yapılan yaralılar daha sonra KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi\'ne sevk edildi. Kurşunların hedefi olan ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan anne ve çocuklarının tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı, Bedriye Kargı\'nın ise durumun ciddi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olay sonrası kaçan saldırganı yakalamak için, jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.