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Tartıştığı eşinin üzerine sıcak su döken kocaya, evden uzaklaştırma cezası

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da geçen pazartesi, akşam yemeğini hazırlamadığını iddia ettiği 3 çocuk annesi eşi, 35 yaşındaki Emine Ayşe D

14 Aralık 2017 15:02

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da geçen pazartesi, akşam yemeğini hazırlamadığını iddia ettiği 3 çocuk annesi eşi, 35 yaşındaki Emine Ayşe D. ile oğlu, 17 yaşınrdaki Süleyman D.\'nin üzerine sıcak su döken, 37 yaşındaki  Zeynel D.\'ye, 1 ay evden uzaklaştırma cezası verildi.
Olay, geçen pazartesi günü saat 18.00 sıralarında Gazi Dükkan Mahallesi 151 Sokak\'ta meydana geldi. Bir yemek fabrikasında işçi olarak çalışan Zeynel D., akşam yemeğini yapmadığını öne sürdüğü eşi Emine Ayşe D. ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Zeynel D., sobanın üzerinde bulunan çaydanlıktaki sıcak suyu eşi ve odada bulunan oğlu Süleyman\'ın üzerine döktü. İki ayağında da yanık oluşan Emine Ayşe D. ile sol bacağı yanan Süleyman D., çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Zeynel D. de evde sobanın yanında otururken polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen Zeynel D.,  çıkarıldığı mahkemece 1 ay evden uzaklaştırma cezası alıp, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Ayaklarında yanıklar oluşan Emine Ayşe D. ve oğlu Süleyman D., yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.
\"EŞİMDEN SÜREKLİ ŞİDDET GÖRÜYORUM\"
Emine Ayşe D., eşinin olaydan bir gün önce çalıştığı iş yerinden yemek getirdiğini anlatarak, \'\'Eşim eve yemek getirmişti. \'Ben kendi yemeğimi kendim getiririm, kendim yerim. Bana yemek yapma\' dedi. Ben bunun üzerine o gün yemek yapmadım. Çocuklarla erkenden yemek yedik. Biz çocuklarla bazı günler yemek, bazı günler kızartma yaparız, bazı günler de kahvaltı yeriz. O gün eşim eve geldi. Yemek yapmadığımı fark edince sinirlendi. Soba üzerindeki güğümleri devirdi, kapıları tekmeledi. Bana küfür etmeye başladı. Sonra çaydanlıktaki sıcak suyu benim ve oğlumun üstüne döktü\'\' dedi.
Eşinin kendisine sürekli şiddet uyguladığını belirten Emine Ayşe D., \'\'Eşim şu an 1 ay evden uzaklaştırma cezası aldı. Eşim bana sürekli şiddet uyguluyor. Daha önce de dövmüştü ve şikâyetçi olmuştum. Şikâyetimi geri aldım ve hakkında para cezası uygulandı. Ancak şu an şikâyetimden vazgeçmeyeceğim. Çünkü bilerek sıcak suyu döktü\'\' diye konuştu.

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