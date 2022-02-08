Tartıştığı eşi bayılınca dövdü sanıldı, çevredekiler tarafından dayak yedi

Kocaeli İzmit'te bir kişi, boşanmak üzere olduğu karısıyla cadde ortasında tartıştı. Tartışma sırasında kadın bayıldı. Eşine şiddet uyguladığı zannedilen adam, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü.

Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Alemdar Caddesi’nde iddiaya göre, evli çift boşanmak için adliyeye gittikleri sırada tartıştı. Kadın, kocasıyla tartıştığı sırada baygınlık geçirdi, kendine gelince yeniden eşiyle tartışmaya başladı.

Olayı gören vatandaşlar ise adamın eşini dövdüğünü düşündü. Şahıs, vatandaşlar tarafından cadde ortasında tekme tokat dövüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olaya karışanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.