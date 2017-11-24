Tartıştığı damadını öldürdü

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM’da 53 yaşındaki Halil Dur, tartıştığı damadı 26 yaşındaki Oktay Gers\'i bıçaklayarak öldürdü.

Nakliyeciler Sitesi\'nde bugün Oktay Gers ile kayınpederi Halil Dur arasında ailevi nedenlerle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Halil Dur, Oktay Gers\'i göğüsünden bıçakladı. Dur, arbede sırasında araya girmeye çalışan Bilal Sarı ile kendini de bıçakla yaraladı.

Çağırılan ambulansla Hitit Üniversitesi\'ne bağlı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Oktay Gers, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Halil Dur ile Bilal Sarı\'nın tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

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