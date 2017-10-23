Tartıştığı büfeci tarafından öldürüldü

Ergün TOS/SEYDİKEMER (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Seydikemer İlçesi\'nde Saklıkent Kanyonu\'nun girişinde büfe işleten 43 yaşındaki Ali Karacan, tartıştığı 40 yaşındaki İbrahim Baltacı\'yı tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kayadibi Mahallesi Saklıkent Kanyonu girişinde meydana geldi. İlçe belediyesi tarafından işletilen kanyonda işçi olarak çalışan 3 çocuk babası İbrahim Baltacı ile kanyon girişinde büfe işleten Ali Karacan arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ali Karacan, büfeden aldığı tabancayla Baltacı\'ya ateş açtı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Baltacı ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Baltacı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Baltacı\'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Olay sonrası kaçan Ali Karacan ise bir süre sonra Seydikemer Jandarma Karakol Komutanlığı\'na gelerek telsim oldu.

FOTOĞRAFLI