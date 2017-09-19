Tartıştığı ağabeyini tüfekle vurdu

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN\'da, Zeynal S., tartıştığı ağabeyi Mehmet Emin S.\'ye tüfekle ateş açtı. Mehmet Emin S. ayağından yaralanırken, kardeşi Zeynal S. ise kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Örenli Mahallesi\'nde meydana geldi. Mehmet Emin S. ile kardeşi Zeynal S. arasında çıkan ve sebebi henüz bilinmeyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında öfkelenen Zeynal S. evden aldığı tüfekle ağabeyi Mehmet Emin S.\'ye ateş etti. Mehmet Emin S. ayağına isabet eden saçmalarla yaralanırken, kardeşi Zeynal S. ise kaçtı. Mehmet Emin S., yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla götürüldüğü Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma şüpheli Zeynal S.\'nin yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

