Tartışmalı Validebağ Cami açıldı

Valideğ Bağ korusunun tahrip edileceği gerekçesiyle tartışmalara neden olan Validebağ Koru Camii bugün kılınan Cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de Cuma namazını çevre düzenlenmesinin henüz tamamlanmadığı görülen Koru Camii'nde kıldı. Çıkışta açıklamalarda bulunan Türkmen "Burada yaşanan sıkıntılar unutuldu, ama cami unutulmayacak"dedi.

Tartışmalar ve gerginlikler yaşanmıştı

Geçtiğimiz yıl 21 Eylül sabaha karşı ilk kepçenin vurulmasıyla yapımına başlanan cami 10 ay sonra tamamlandı. Yapımın sürdüğü günlerde Validebağ Korusu yeşil alanı tartışmaları, alana sahip çıkanlarla, belediyeyi ve polisi karşı karşıya getirmiş zaman zaman sert müdahaleye varan gerginlikler yaşanmıştı.

Şerbet ve lokum ikram edildi

DHA’da yer alan habere göre, "Koru Camii'nde, Ramazan Bayramı'nın ilk günü kılınan cuma namazına yoğun katılım olduğu görüldü. Camiye gelenlere şerbet ve lokum ikram edildi. Cemaatin camiye sığmayan bölümü namazı avluda kıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de Cuma namazını camide kılanlar arasındaydı. Cemaatten kişilerle bayramlaşan Türkmen cami çıkışında, "Burada yaşanan sıkıntılar unutuldu, ama cami unutulmayacak. Caminin adı değil fonksiyonu önemli" diye konuştu.

‘Görüldüğü gibi tek bir tane ağacın kesildiği yok’

Caminin yapımı esnasında yaşanan tartışmalara da değinen Başkan Hilmi Türkmen, "Biraz hoş olmayan, arzu edilmeyen bir takım görüntüler, gürültüler oldu. Ama biz bunların hepsini unuttuk, unutmak istiyoruz. Görüldüğü gibi hiçbir tane ağacın kesildiği yok. Bu camimizin Validebağ Korusu'yla alakası yok. Buraya 30'a yakın çam ağacı, fidanlar diktik. Daha da yeşillendi. Çevre düzenlemesini henüz tamamlayamadık, eksiklerimiz var" diye konuştu.

‘Burada bir zafer kazanmış edasıyla konuşmak hoş olmaz’

300 metrekarelik bir alana sahip olan caminin çok büyük bir cami olmadığına dikkat çeken Türkmen, "Gördüğünüz gibi cami yetmiyor. Biz buraya ihtiyaç olduğu için camiyi düşündük. Burada bir zafer kazanmış edasıyla konuşmak hoş olmaz. Bu güzel eser mahallenin eseri oldu. Camiler bizim medeniyetimizin mührüdür. Sıkıntılı anlar geçti gitti" dedi.

Cuma namazı, bayram namazından daha yoğundu

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen'in katılımıyla resmi bir açılışa dönüşen camide kılınan ilk namaz cuma namazı değildi. Cemaat sabah 06.31'deki bayram namazını da bu camide kıldı. Cuma namazındaki cemaat yoğunluğunun, camide ilk olarak kılınan Bayram Namazı yoğunluğundan daha fazla olduğu gözlendi.