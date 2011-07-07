-TARTIŞMALI İŞ HANI YIKILIYOR ANKARA (A.A) - 07.07.2011 - Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık, Kızılay'da SSK İş Hanı olarak bilinen binanın ağustos ayında ''içe sönümlendirici bir teknikle'' yıkımının yapılmasının planlandığını belirterek, yıkımın ardından bu alana yapılacak meydanla ilgili projenin 15 Temmuzda netleşeceğini söyledi. Tanık AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesinin, SSK İş Hanı binasıyla ilgili Çankaya Belediyesinin projelerine olumsuz yaklaştığını ifade ederek, bu durumu aşacak bir yöntem bulunması için proje çalışmalar yaptıklarını belirtti. Yıkımla ilgili çeşitli teknolojik aletlerin bulunduğunu anlatan Tanık, Ankara'nın en yoğun ve işlek yerinde bulunan binanın yıkımında patlayıcı kullanılmayacağını, içe sönümlendirici bir teknikle yıkımın yapılmasının düşünüldüğünü, yıkımla ilgili 10 firmadan teklif aldıklarını ifade etti. Bülent Tanık, binanın sağlam ve özel donanımla yapıldığına işaret ederek, yıkımda, gürültü ve toz itibariyle etrafı en az etkileyecek şekilde yöntemin arandığını dile getirerek, ''Nüfusun az olması nedeniyle yıkımı yaz ayına denk getirmeye çalışıyoruz. 15 Temmuzda binanın yıkım tarihi ve bu alana yapılacak meydanla ilgili proje netleşecek. Ama yıkım muhtemelen ağustos ayında yapılacak. Yıkılan binanın molozları, kent içinde taşımaya en uygun saatlerde yani gece taşınacak'' dedi. -''BELEDİYE MECLİS KARARINI YARGIYA TAŞIYACAĞIZ'' Binanın yıkıldığı alana yapılacak meydanla ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin plan değişikliği kararı aldığını anımsatan Tanık, meclis kararının iptali için gerekli itirazı yaptıklarını, itirazın sonuçlanmasının ardından da yargıya taşıyacaklarını söyledi. ''Büyükşehir Belediye Meclis kararı, projenin engellenmesi için kasıtlı olarak alınan ve vicdani meşruiyeti olmayan bir karardır'' görüşünü savunan Bülent Tanık, benzer bir durumun Emek İş Hanı'nın yıkımında yaşandığını ve kararın yargıdan döndüğünü bildirdi. Tanık, ''Belediye Meclis kararı, 'yıkarsan yeni bir şey yaptırmam' diyor, bu eğilim doğrusu pek yakışık alır bir karar değil. Yargıya güvenim sürüyor. Danıştay'ın burayla ilgili kamulaştırma kararı var. Bu kararı da biz uygulayacağız, bize talimat olan kararı engelleyecek şekilde Yargıtay onay verirse, biz de ona uyarız. Ama biz, bu kararı da aşacak şekilde bir proje hazırlamaya çalışıyoruz'' diye konuştu. Ankaray metrosunun Ziya Gökalp Caddesi'nin altından geçtiğini ve SSK İş Hanı binasının yıkımı ve yerine yapılacaklar meydanla bir ilgisinin bulunmadığını ifade eden Tanık, şunları kaydetti: ''SSK İş Hanı binası yapılırken yerin altına forekazık denilen birbirine bitişik sızdırmazlık sağlayan ve toprak akışını engelleyen istinat işi gören bir yapı yapılmış. Binanın 4 tarafına yanlış hatırlamıyorsam 800 kadar forekazık binanın yaklaşık 1 metre ilerisine yerleştirilmiş ve alanın üzerine de koyucu-taşıyıcı zemin konulmuş. Ankaray metrosu tamamen bunun dışında kalıyor.'' SSK Genel Müdürlüğünce 1980 yılında işçi primleriyle yaptırılan SSK İş Hanı, 6 dönümlük alan üzerine, 206 büro, 66 dükkan, tuvalet, otopark, büfe ve mescitten oluşuyor. Bina 4 blok halinde yaptırıldı. Danıştay tarafından kamulaştırılan SSK İş Hanı binası, Çankaya Belediyesi tarafından 5 Ocakta 50 milyon liraya alındı