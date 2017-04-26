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Tartışmalı Albatros arazisi satıldı!

CHP'li belediye yetkilisi: Orası park değil; aslında bu arazi, Albatros Parkı’nın arka tarafındaki imarlı arazi

26 Nisan 2017 13:21

Büyükçekmece sahilinde yer alan ve çevrecilerin satılmaması için direndiği Albatros Parkı diye bilinen 30 dönümlük (516 ada 5 parsel) arazi, 11 Nisan’daki ihale ile ‘Ortak Girişim’ teklifi veren iki şirkete 160 milyon 30 bin liraya satıldı.

Habertürk’ten Uzay Kesmen'e konuşan CHP'li belediye yetkilisi, “Bu alana belirtildiği gibi konut ve turizm alanı yapılması planlanıyor. Ancak orası park değil. Aslında bu arazi, Albatros Parkı’nın arka tarafındaki imarlı arazi. İmarı da yeni değil. 1972’den beri bu alan imarlı. Bu anlamda, parkı imara açıp sattılar demek doğru değil. Albatros Parkı denilen alan, o arazinin altındaki sahil şeridi” dedi.

Albatros mevkiinde bazı ağaçların kesilmesiyle yapılan imar değişikliği tepki çekmiş ve kamuoyunda geniş yer bulmuştu. Yapılan eylemlerde; bazı eylemciler gözaltına alınmıştı. Albatros’un park olarak kalmasını isteyen bir grup, CHP İl Merkezi önüne giderek Albatros’un imara açılması talebini protesto etmişti. Uzun süre devam eden protestolara CHP’li bazı milletvekilleri katılmış, eylemcilere destek vermişti.

 

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