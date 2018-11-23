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Tartışmalara neden olan Atatürk heykeli yeniden yapıldı

10 Kasım'da Buca'daki Çevik Bir Meydanı'na konulan Atatürk heykeli, tepkiler üzerine onarıma alındı

23 Kasım 2018 18:24

 İzmir'in Buca ilçesinde, 10 Kasım'da, Çevik Bir Meydanı'ndanı konulan ve  Mustafa Kemal Atatürk'e benzemediği gerekçesiyle tartışmalara neden olan heykel, yeniden yapıldı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 80'inci ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da Buca'daki Çevik Bir Meydanı'na, dikilen heykel Atatürk'e benzemediği gerekçesiyle tepki toplamış, vatandaşlar şikayetlerini belediyeye bildirmişti. Heykel gelen tepkiler üzerine onarıma alındı. Heykelin önceki halinde Mustafa Kemal Atatürk'ün elinde Türk bayrağı bulunurken bugün açılan son halinde bayrağın kaldırıldığı ve Atatürk'ün işaret parmağıyla ileriyi gösterdiği görüldü. Eski halinde papyon takan Atatürk yenilenen halinde kravat ile tasvi edildi. Yüz hatları Atatürk'e benzemediği için eleştirilen heykelin son halini görenler bu kez benzetti.

Belediye özel bir heykeltraş atölyesine 6.5 metre uzunluğundaki heykele KDV hariç 60 bin TL ödedi. (DHA)
 

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