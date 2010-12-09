Tartışılan silah yasası yine gündemde

T24 - Emniyet ve MİT’e ağır silah ithal etme hakkı tanıyan, pompalı tüfeğe sahip olma yaşını 18 olarak belirleyen tasarı büyük tartışma yarattı. CHP’li Hulusi Güven “Emniyet ve MİT’in savaş uçağı ve tanka niye ihtiyacı olacak” diye sordu

TBMM İçişleri Alt Komisyonu, üzerinde yaklaşık 1 yıldır çalıştığı ve yaz-boz tahtasına dönen Silah Kanun tasarısına ilişkin raporunu tamamladı. Vatan gazetesinde yayımlanan habere göre:



1 yıl içinde önce askerlerden ve kamuoyundan gelen tepkiler üzerinde tasarıda olumlu değişiklikler yapan, ancak daha sonra geri adım atıp, tartışmalı düzenlemeleri yeniden tasarıya monte eden komisyon, Ak Partili Başkan Salami Uzun’un çağrısı doğrultusunda önceki akşam son kez toplandı.

CHP’li Hulusi Güvelin “isyan ve tepkisine” sahne olan toplantıda, bireysel silahlanmayı adeta teşvik eden hükümler de dahil olmak üzere tasarıyla ilgili son rötuşlar yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden iki uzmanın da katıldığı toplantıda, Güvel, tasarının, silah reklamını internette, fuar, gösteri ve basılı matbuatta serbest kılan, ruhsat alımı için tek doktorun vereceği raporu yeterli gören, MİT ve Emniyet’e de TSK gibi ağır silah ithal etme yetkisi tanıyan, pompalı tüfek sahibi olmak için yaş sınırını 18, diğer silahlar için 21 olarak belirleyen hükümlerine tepki gösterdi.

AK Partili komisyon üyelerini sert bir dille uyaran Güvel, “Silah bir ölüm aracıdır. Ölüm aracının reklamına izin verilir mi? Bu tümüyle iç piyasa tükecilerine yönelik, vatandaşın silah almasını özendirici bir düzenleme. Silah ruhsatı almada pompalı için yaş en az 21, diğer silahlar için de 25 olmalı. Emniyet ve MİT’e niye ağır silah ithali izni veriliyor? Emniyet ve MİT’in tanka, savaş uçağına ihtiyacı niye olacak? Polis savaş uçağı ve tankı ne yapacak? Sizi uyarıyorum. Tüm bunlar silah tüccarlarının, üreticilerinin baskısıyla yapılıyor. Meclis silah tüccarlarının dayatmalarına boyun eğmemeli. Bu kanunun hesabını kamuoyuna veremezsiniz” dedi.

‘Silahları satarlar’

AK Partili üyeler Güvel’in eleştirilerine yanıt verirken, internette silah reklamlarının zaten yapıldığını belirterek, “Biz yasak hükmü koysak da bunun önünü almak mümkün değil” dediler. Komisyon Başkanı Selami Uzun, “Bu yasayı silah tüccarları değil, vatandaş bekliyor” derken, yurt dışı elçiliklerde görev yapanlara Türkiye’ye dönüşlerinde 1 adet silah getirebilme imkanı düzenleyen maddeye yönelik eleştirilere de AK Partililerden, “Memurlar zaten ekonomik durumu iyi olmayan insanlar. Getirdikleri muhtemelen de kendilerine oralarada hediye edilen silahları burada satarlar, gelir elde ederler” savunması geldi. Güvel, MİT ve Emniyet’e “kanunlarla kendilerine verilen görevleri yerin getirmek amacıyla her türlü silah, mühimma ve techizat vesaire malzemeyi ithal etme ve ettirme” yetkisinin verilmesinin de, sınır güvenlik kolluğu oluşturma çalışmalarıyla bağlantılı olduğunu savundu. Güvel “Bu tasarı 2’nci bir silahlı güç oluşturulmaya yönelik bir hazırlığın alt çalışması gibi” dedi.