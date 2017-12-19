Tartışılan Gölcük Tabiat Parkı ihalesinde kazanan isim belli oldu

Yılda 500 bin kişinin ziyaret ettiği Gölcük Tabiat Parkı'nın konaklamaya açılmasına ilişkin açılan ihale sona erdi. İkinci aşamasına 3 firmanın kaldığı ihalenin kazananı, açık artırmada aylık 116 bin liralık teklif veren Kurtuluş Tokcan oldu.

İhale öncesi konuşma yapmak isteyen CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, izin verilmeyince salondan ayrıldı. Bolu Belediyesi önünde toplanan grup ise, "Gölcük halkındır halkın kalacak" sloganları atarak ihaleyi protesto etti.

CHP milletvekilinin kouşmasına izin verilmedi

Gölcük Tabiat Parkının işletme ihalesinin yapıldığı salonda konuşmasına izin verilmeyen Özcan, ihalenin yapıldığı Belediye Binası önüne çıkarak, "Bu ihale hukuksuzdur" açıklaması yaptı. Bolu Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar da "Gölcük halkındır halkın kalacak" sloganları atarak ihaleyi protesto etti.

İhale aylık 116 bin liralık teklifle kazanıldı

Bolu Gölcük Tabiat Parkının 25 bungalov, 19 odalı dağ köşkü yapılarak, kır gazinosuyla birlikte 22 yıllığına kiralanması ihalesinde şartname alan firma sayısı 12 olurken, ihalenin açık artırma usulüyle yapılan ikinci aşamasına 3 firma kaldı.

Narven aylık 82 bin liralık kira teklifiyle; Kurtuluş Tokcan 81 bin lirayla ve Gazella Otel- Grand Kartal 70 bin liralık teklifiyle ilk üçe kalırken, açık artırmada aylık 116 bin liralık teklif veren Kurtuluş Tokcan kazandı. Tokcan'ın Gölcük Tabiat Parkı ihalesinde teklif vermesi beklenen 12 firma ve şahıs listesinde olmayan bir isim olması dikkat çekti.

Kesin sonuçların, ihale değerlendirilmesinin ardından ihale komisyonu tarafından açıklanacağı belirtildi.

İptal de edebiliriz, kazananı ilan da

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ın Hürriyet'ten Aysel Alp'a açıklamalarda bulunarak, "Amacımız para kazanmak değil. Sağlıklı, düzgün bir yapı oluşursa vereceğiz. Koruma kollama dengesini gözeteceğiz. Böyle yanlışlıklar olabiliyor. Bir milletvekili geliyor, ihalede şov yapıyor, her şeye hayır, diyor. Bu kadar tepki gösterdiler, bir tanesi de çıkıp yanlış yapıyorsunuz, yanlışınız şudur, demedi. Hep istemezük. Biz çıkan ihale sonucunu değerlendireceğiz. Bu değerlendirme sonucuna göre ihaleyi iptal de edebiliriz, kazanını ilan da edebiliriz" dedi.

Gölcük'te neler yapılacak?

Konaklamaya açılacak olan milli park, Göl Gazinosu apılacak olan 19 odalı dağ köşkü ile 25 adet bungolovla birlikte özel işletmeye 22 yıllığına kiraya verilecek.

Dağ köşkü ve bungolovlar için 16 aylık inşaat süresi tamamlandıktan sonra aylık kira bedeli ilk 5 yıl için 10 bin lira artı hasılattan yüzde 1 pay olacak. 5 yıldan sonra ise cirodan yüzde 1 pay olacak ve bu pay 20 bin liranın altında olamayacak.

Gölcük Gazinosu, inşaat yeri tesliminden bir yıl içinde ihaleyi kazanan firmaya teslim edilecek.