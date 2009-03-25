Tartışılacak klip

Üstü çarşaf, altı mini etek - VİDEO

Çarşafın altına mini etek giymiş bir kadının İstanbul’u dolaşırken görüldüğü klibin yönetmeni Berkun Oya, “Tepki alır mıyız diye pek düşünmedik, ancak çekerken tepki aldığımızı söyleyebilirim. Bize ‘Kafirler’ diye bağıran da, ‘Çok yakışmış’ diye dalga geçen de oldu” dedi. Grup üyeleri ise klipte yer alan üstü çarşaf altı mini etekli kadın fikrinin yönetmen Berkun Oya'ya ait olduğunu söyleyerek " Bize üstü kapalı bir hikaye çekeceğini söyledi " dedi.