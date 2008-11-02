

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, İstanbul Bş. Belediyespor'u 4-0 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada sonuçtan son derece memnun olduğunu söyledi. Yanal puan kaybı yaşadıkları maçların ardından isminin gündeme gelşmesiyle ilgili bir soruya, ''İsmim tartışılacak isim değil'' yanıtını verdi.







Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında aldıkları sonucun kendileri için çok iyi olduğunu söyledi.



Yanal karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, geçen yılın sonundan bu yana bir yapılanma içinde olduklarını belirterek, ''Takıma yeni katılan oyuncular var. Bunların 3 veya 4'ünden yararlanabiliyoruz. Eksiklerimiz var ve bunu net şekilde görüyoruz. Eksiklerimizi gidererek devam edeceğiz" diye konuştu.



Yanal, kaybedilen maçların ardından isminin gündeme gelmesi konusundaki soruyu ise ''İsmim tartışılacak isim değil'' diye yanıtladı. İsmini tartışacakların daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, ''Türkiye'de teknik direktörlük müessesesini çok ucuzlattık. Hakkı olmayan insanlar bile konuşma noktasına geldi. Bir maçla antrenör değişmez, değişmemeli. Çok antrenör değiştirip başarılı olan varsa bunu yapsın'' dedi.



Yanal, kazanılan penaltı atışı sırasında yaşanan tartışma konusunda ise ''Maç öncesi standart pozisyonlar için görevlendirmemiz yapılır. Kim nerede ne yapacak bu belli. Colman kendisine ait olmayan bir görev için oradaydı. Biz ikaz ettik. Gökhan'ın da sadece uyarısı var. Colman bundan sonra yapmayacaktır'' diyerek sözlerini tamamladı.





ŞENER: TRABZONSPOR LİGİN EN İYİ TAKIMLARINDAN BİRİ



Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, 4-0 kazandıkları İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının ardından iddialı konuştu.



Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sergilenen mücadeleden ötürü teknik heyetini ve futbolcularını kutlayan Şener, ''Lig devam ediyor ve 9 maç geride kaldı. İnişler, çıkışlar olabilir. Bu doğaldır. Ligin en iyi takımlarından biri Trabzonspor'dur. Umarım böyle gider ve sezonu mutlu sonla tamamlarız'' dedi.



Medya mensuplarının, Hakan Şükür ile ilgilendikleri yönündeki iddiaları hatırlatması üzerine, esprili bir şekilde konuşan Şener, ''Hayır, biz Hami ile Ünal'ı almayı düşünüyoruz'' derken, kendilerine yöneltilen eleştiriler için de ''Trabzon halkı eleştirmek için dünyaya gelmiştir. Bugün İstanbul'da iyi bir taraftar grubu vardı. Küfür etmeden maçı takip ettiler. Şu ana kadar 450 bin YTL ceza aldık. İnşallah bunlar olmaz'' şeklinde konuştu.



ADNAN: ''TESADÜFEN GELMEDİĞİMİZİ GÖSTERDİK''



Trabzonsporlu futbolcu Adnan Güngör, aldıkları bazı kötü sonuçlar nedeniyle hemen eleştirilerin hedefi olmalarına tepki göstererek, ''Bulunduğumuz yere tesadüfen gelmediğimizi herkese gösterdik. Kötü gittiğimiz günlerde, bunu çok isteyen insanlar olduğunu da gördük. Ama onlar bunu çok bekleyecekler. Biz hedefimiz doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz'' şeklinde konuştu.



Bordo-mavili futbolcu Giray Kaçar da İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında çok iyi mücadele ettiklerini dile getirerek, ''İyi oyunumuzu gollerle süsledik. Bizim hakkımızda bir çok şey söylendi, ama biz bunlara kulaklarımızı tıkadık, söylenenleri duymamazlıktan geldik. Her takım herkesi yenecek diye bir şey yok. Biz bir mağlubiyet aldık ve ligde maç fazlamızla lideriz. Bu liderliğimizi ligin sonuna kadar götürmek istiyoruz. Gerçekten çok iyi bir takımız ve çok iyi birlikteliğimiz var'' dedi.



Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu futbolcu İbrahim Akın, maç içinde yakaladığı pozisyonları gole çevirememesi nedeniyle takım arkadaşlarından özür diledi.

