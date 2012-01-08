Tartışan çifti dalgalar yuttu



T24- Antalya’da arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra sahile giden Dumlupınar çifti tartışmaya başladı. Eşine sinirlenen Deniz Dumlupınar kendini dalgalara bıraktı. Eşini kurtarmak için peşinden giden Sabit Dumlupınar da dalgalar arasında kayboldu.







Milliyet'in haberine göre, Antalya’nın Konyaaltı Sahili’nde tartıştıktan sonra dün gece denize atlayan 45 yaşındaki Deniz Dumlupınar ve onu kurtarmak için denize giren inşaat mühendisi eşi 46 yaşındaki Sabit Dumlupınar, dalgalara kapılarak kayboldu. Sahilde inceleme yapan itfaiye ve sahil güvenlik ekiplerinin arama çalışmaları fırtına nedeniyle sonuç vermedi.







İstanbul’da oturan ve Antalya’da yazlıkları bulunan Deniz ve Sabit Dumlupınar çifti, yılbaşı gecesi otelde tanıştıkları çiftle Konyaaltı İlçesi’nde Akdeniz Bulvarı üzerinde bulunan restoranda akşam yemeğinde bir araya geldi. Alkol alan iki aile, Konyaaltı Sahili kenarında bulunan 7 no’lu plaj kafeteryasında eğlenceye devam etti.





Kurtarmak istediler ama...





Bir süre sonra Dumlupınar çifti belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Denize atlamak isteyen Sabit Dumlupınar’ı güvenlik görevlisi güçlükle engelledi. Eşine sinirlenen Deniz Dumlupınar, fırtına nedeniyle oluşan dalgalar arasında denize atladı. Eşinin dalgalarda kaybolduğunu gören Sabit Dumlupınar da güvenlik görevlisinin elinden kurtularak denize girdi. Çift, kısa sürede denizde kayboldu. Bir güvenlik görevlisi ile garson, çiftin ardından denize girerek kurtarmak istedi. Ancak dev dalgalarla onlar da sürüklenmeye başlayınca kendilerini güçlükle karaya atabildi.







Dumlupınar çiftinin geçen yıl tüp bebek yöntemiyle dünyaya getirdikleri bebeklerini bir bakıcıya emanet ederek eğlenmek için arkadaşlarıyla dışarı çıktıkları belirlendi. Hem deniz polisi, hemde sahil güvenlik ekipleri Konyaaltı Sahili boyunca Dumlupınar çiftini aradı. Denizin çok dalgalı olması ve fırtına nedeniyle arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

