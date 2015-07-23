Tarsus'taki olaylı gecede Hüda-Par İlçe Başkanı yaralandı

Mersin'in Tarsus İlçesi'nde, Suruç'ta 32 kişinin yaşamını yitirdiği intihar saldırışa yönelik protesto gösterisine polisin müdahale etmesi üzerine çatışma çıktı. Çıkan olaylarda 6'sı polis toplam 11 kişi yaralandı. Olaylar nedeniyle Mersin-Adana tren seferleri yapılamadı. Hüda-Par Tarsus Eski İlçe Başkanı Mehmet Ali Kutan da yaralananlar arasında.

Evrensel’de yer alan habere göre, Tarsus’un Barbaros, Şahin, Fahrettinpaşa ve Gazipaşa mahallelerinde polisle halk arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Polisin ses bombası, tazyikli su be biber gazıyla saldırdığı eylemlerde çok sayıda kişi yaralandı. 6 polis de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak tedavi altına alındı.

Taş ve molotof kokteyli kullanılan eylemde, polisin zırhlı araçlarla müdahale ettiği göstericiler, ara sokaklara dağıldı. Polis panzerine pompalı tüfeklerle ateş açılması nedeniyle lastikleri patladı. Olayların çıktığı sokakları araç geçişine kapatan gruplar, güvenlik güçlerine karşı havai fişek ve silah da kullandı.

Eylemlerin yapıldığı mahallelerde polislere yoğun bir biçimde silahlı saldırı yapılması nedeniyle TOMA’dan ’silah kullanmayın, silah kullanmanız halinde silahla karşılık verilecek’ anonsu yapıldı.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Tarsus Eski İlçe Başkanı Mehmet Ali Kutan da, Barbaros mahallesindeki iş yerinin önünde silahlı bir grubun saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kutan ameliyata alındı. Kutan’ın hayati tehlikesi bulunuyor. Eylemci grubun Fahrettin Paşa mahallesindeki hemzemin geçitte barikat kurması nedeniyle de Mersin-Tarsus ve Adana arasındaki tren seferleri iptal edildi, Dün geceden itibaren Mersin’den takviye polis kuvvetleri de Tarsus’a sevk edildi.

Tren seferleri iptal edildi

Gece boyu aralıklarla silah seslerinin yankılandığı ilçede polis, olayların çıktığı mahallelerde güvenlik önlemlerini artırdı.

Olaylar nedeniyle Mersin-Adana arasındaki tren seferleri iptal edildi.